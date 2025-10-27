Radio TV Valle Viejo
Buscan a un chico de 18 años que salió del boliche en plena tormenta y desapareció

Un amplio operativo de búsqueda se está llevando a cabo en la zona de Ezeiza tras la desaparición de Nicolás Tomás Duarte Suárez, un joven de 18 años, que fue a un boliche bailable de la zona, pero a su salida lo sorprendió la feroz tormenta que se desató en gran parte del AMBA durante el fin de semana, y nada más se supo de él. Una cámara de seguridad de la zona registró su último rastro: fue alrededor de las 8 de la mañana del sábado.

Este domingo y en pleno acto eleccionario, vecinos y amigos del joven desaparecido cortaron la ruta 205 reclamándole al Municipio de Ezeiza y al boliche que aporten las imágenes que tienen para poder dar con el paradero del joven. También para que se acelere su búsqueda.

Por estas horas, hay un fuerte operativo en la zona con bomberos, que contaron con el apoyo de drones y perros. Se cree que puede haber caído en el arroyo Ingeniero Rossi, muy cercano a Egipto Baires Sur, el lugar bailable donde asistió.

La única certeza que tiene hoy la Policía es que Duarte Suárez, domiciliado en Tristán Suárez, salió del lugar bailable sin ningún tipo de compañía. El video que tiene su último registro se lo ve caminando en soledad por una calle de tierra, esquivando charcos de la zona por la gran cantidad de agua acumulada por la feroz tormenta, el sábado por la mañana. Luego, no se sabe más nada de él.

El último lugar al que asistió el joven, fue la disco ubicada en la esquina de Colectora de la ruta provincial 205, en la calle Lucio Salvadores al 800.

Según contó Heber, su padre, Nicolás mide 1,78 mts., es delgado, tiene cabello corto (castaño claro), ojos marrones y tez trigueña. Vestía una remera de manga larga negra y azul, zapatillas oscuras y pantalón deportivo color negro. En la descripción, el hombre aclaró que su hijo no tiene tatuajes, ni piercings visibles, y que tampoco padece problemas de salud o antecedentes judiciales. “Es un pibe común, sano”, contó a los medios locales.


Egipto Baires Sur, el boliche donde se vio por última vez al joven de 18 años que está desaparecido.

“Se iba a encontrar con unos amigos en el boliche y tipo 1 de la madrugada le avisó a la madre que se iba para ahí. Se pidió un auto y se fue”, precisó el padre del joven desaparecido. Y agregó: “Recién hoy (por este lunes) se están moviendo con su búsqueda. No tenemos idea de dónde puede estar”, aseguró Heber.

El hombre contó que con varios familiares y allegados recorrieron todos los hospitales de la zona, buscando dar con el joven de 18 años; y que luego de que dicha búsqueda fuera negativa, se decidieron a denunciar su desaparición a la Policía.

El caso está llevado adelante por la UFI descentralizada de Ezeiza que está a cargo de Florencia Belloc. 

