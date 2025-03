Burocracia versus Educación en Catamarca: Ministerio impide que alumnos de la escuela 224 de Fiambalá tengan clases presenciales

Informe: Multimedios El Abaucán Digital

El Ministerio de Educación de Catamarca sigue sin autorizar una solución y crece la posibilidad de una manifestación masiva

Fiambalá atraviesa una fuerte controversia educativa que tiene a los padres y tutores de los alumnos de la Escuela Primaria N° 224 “Provincia de Entre Ríos” al borde de la movilización. Si bien la comunidad educativa celebra la tan esperada refacción total del edificio escolar, lo que debería ser una noticia positiva se ha convertido en un foco de indignación y preocupación debido a la negativa del Ministerio de Educación de Catamarca a permitir que las clases se dicten en otras instituciones, a pesar de que hay espacios disponibles y dispuestos a cederse.

Desde el comienzo de este ciclo lectivo, los estudiantes han sido forzados a continuar su educación bajo un sistema de clases virtuales que ha demostrado ser ineficiente y perjudicial para su aprendizaje. Los padres sostienen que este método no es adecuado para niños en edad primaria y que muchos de ellos no cuentan con las condiciones necesarias para garantizar una educación de calidad en sus hogares.

“No tenemos el tiempo suficiente para ayudar a nuestros hijos con las clases virtuales. Trabajamos para mantener a nuestras familias y muchos no nos sentimos capacitados para enseñar. Podemos acompañar, pero no educar”, expresaron padres en diálogo con Multimedios Abaucán.

El Ministerio de Educación: indolencia y burocracia

A pesar de que varias instituciones de Fiambalá han ofrecido sus instalaciones para que los alumnos puedan continuar con clases presenciales de manera provisoria, el Ministerio de Educación ha rechazado la posibilidad bajo el argumento de que el seguro no cubriría a docentes y alumnos en otro establecimiento. Esta respuesta ha sido calificada como inadmisible y arbitraria por los padres, quienes exigen soluciones inmediatas.

“Exigimos que el Ministerio analice esta situación con urgencia. No pueden seguir jugando con la educación de nuestros hijos”, reclamaron los progenitores.

El enojo ha escalado a tal punto que muchos padres ya están evaluando retirar los legajos de sus hijos para buscar alternativas en otras instituciones, lo que refleja el grado de desesperación ante la falta de respuestas concretas.

Amenaza de manifestación y un Ministerio que ignora el problema

Cansados de la falta de soluciones, los padres han lanzado una advertencia directa: si el Ministerio de Educación no da respuestas en los próximos días, se convocará a una manifestación masiva el lunes. La medida buscará visibilizar la problemática y ejercer presión para que las autoridades reviertan su postura.

“Si no nos quieren escuchar, la próxima semana nos manifestaremos hasta que desde el Ministerio nos den una solución”, afirmaron con solidez.

Mientras tanto, la lentitud en el avance de las obras de refacción sigue siendo otro punto de conflicto. Los trabajos avanzan a un ritmo desesperantemente lento, afectando aún más la ya deteriorada situación educativa.

La alternativa: el viejo edificio de la Escuela 128

Entre las posibles soluciones, la opción más viable hasta el momento es trasladar temporalmente las clases al viejo edificio de la Escuela N° 128 “Entre Ríos”, aunque la infraestructura necesitaría arreglos urgentes. Según trascendió, el municipio estaría dispuesto a disponer de personal para acondicionar el espacio, pero se requiere que el Ministerio de Educación garantice los materiales necesarios.

A pesar de esto, la propuesta sigue sin ser aprobada por las autoridades educativas, lo que solo aumenta la frustración y el enojo de la comunidad.

Una gestión inoperante que juega con la educación de los niños

El conflicto de la Escuela N° 224 refleja, una vez más, la desidia y la falta de gestión del Ministerio de Educación de Catamarca, que parece estar más preocupado por cuestiones burocráticas que por garantizar el derecho fundamental a la educación de los niños de Fiambalá.

Con una movilización en puerta y un malestar que crece cada día, la comunidad educativa ha dejado en claro que no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. El mensaje es claro: la educación de los niños no puede seguir esperando por la indiferencia de un Ministerio que no está a la altura de las circunstancias.