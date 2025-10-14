Bullrich presentó un plan de seguridad para el Río Paraná: “La Hidrovía no va a ser una autopista del crimen”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó este lunes el Plan Paraná, con el objetivo de “fortalecer el control y la seguridad sobre la Hidrovía Paraguay–Paraná, principal corredor fluvial del país y eje clave para la producción nacional”.

Según dijo la funcionaria nacional, la iniciativa marca “un paso decisivo para recuperar el control pleno sobre el río Paraná”.

“Dijimos que no íbamos a dejar un solo milímetro de territorio argentino bajo el control de las bandas y hoy lo reafirmamos: tampoco un solo milímetro de nuestras aguas”, afirmó.

La ministra subrayó que la frontera es “el primer bastión que tenemos que frenar para evitar que la droga, la trata de personas y todo tipo de delito ingresen o salgan de la Argentina” y remarcó que el corredor fluvial “va a dejar de superponer flujos legales e ilegales. No va a ser una autopista del crimen”.

Durante la presentación se realizó una comunicación en directo con la Secretaría de Seguridad, jefes de las cinco fuerzas federales, autoridades provinciales y personal operativo desplegado en el terreno.

El Ministerio de Seguridad detalló que el Plan Paraná es “un operativo integral que combina tecnología, inteligencia y despliegue territorial para reforzar la presencia del Estado en los 3.400 km de hidrovía que atraviesan cinco países y constituyen la columna vertebral logística y productiva de la Argentina”.

La ministra explicó que el plan permitirá blindar el corredor fluvial más importante del país mediante la reactivación de equipamiento tecnológico que había estado inactivo desde 2018 y el despliegue de unidades especiales en zonas críticas como la Isla del Cerrito.

“El Plan Paraná es un plan integral para blindar el corredor fluvial más importante del país. Son 3.400 km de hidrovía que debemos proteger con tecnología, inteligencia y presencia territorial”, sostuvo. Además, señaló que “hoy estamos trabajando exactamente en el punto caliente de la Isla del Cerrito, en el triángulo estratégico que compartimos con Chaco y Corrientes. Desde ahí, no podrán avanzar las bandas”.

El operativo implica un trabajo conjunto entre el Estado Nacional, las provincias y los organismos estratégicos, incluyendo a las cinco fuerzas federales, Migraciones y Aduana.