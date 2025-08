Bullrich contra los gobernadores que se aliaron contra Milei: “Es un kirchnerismo suplente”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra los gobernadores que foraron el nuevo frente opositor “Grito Federal”. La funcionaria los calificó dentro del “kirchnerismo“, desde un acto que llevó a cabo en la provincia de Córdoba.



Se trata de una reacción contundente de la ministra contra los gobernadores Ignacio Torres, de la provincia de Chubut, Martín Llaryora de Córdoba, Claudio Vidal de Santa Cruz, Maximiliano Pullaro de Santa Fe y Carlos Sadir de Jujuy, que formaron la alianza de cara a las próximas elecciones legislativas de octubre.



Qué dijo Patricia Bullrich contra la alianza de los gobernadores contra Milei

“Dicen que son del medio, pero ahí hay uno peronista, un kirchnerista, un radical, uno del PRO. ¿Dónde están los del medio?”, se preguntó la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei.

“Eso no es tener ningún tipo de identidad. Es una especie de kirchnerismo suplente, de baja intensidad. ¿El proyecto es acompañar al kirchnerismo en todas las leyes? Eso del medio no me suena”, remarcó Patricia Bullrich, en referencia a que se presentó la alianza como una alternativa al oficialismo y a la oposición peronista.

“Las principales trabas vienen de sectores económicos, sindicales, de muchos sectores judiciales, y de la justicia del trabajo, que ahora bloquea el decreto para disolver Vialidad Nacional”, señaló la funcionaria ex PRO.

Patricia Bullrich defendió el ajuste fiscal de Javier Milei

“Las decisiones se tomaron en tiempo récord. El ajuste se hizo sobre un aparato estatal que oprimía a la sociedad, no sobre la vida de las personas. El Estado se ajustó a sí mismo”, aseguró Patricia Bullrich en referencia a la motosierra que ejecutó Milei.

“Tienen que bajar el gasto en la misma proporción real que lo baja el Estado nacional y lograr el superávit con la baja del gasto, no subiendo impuestos”, indicó la ministra, a pesar del veto de Milei a la emergencia en discapacidad y el aumento a las jubilaciones.

Además, Bullrich se refirió a su posible candidatura en LLA para octubre: “No sé si voy a ser candidata, la seguridad es una gran tarea. Pero si hay una batalla dura y difícil, seguro me mandan. No es por ambición o deseo. Si el director técnico te dice ‘jugá de cinco’, jugás de cinco. Punto”, sentenció.