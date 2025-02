Brutal golpiza a un joven: sufrió fractura de cráneo y luego amenazaron a su familia

Un joven de 27 años fue atacado salvajemente por un grupo de chicos durante el último fin de semana en Las Rosas, la cabecera del Departamento Belgrano, Santa Fe, distante unos 120 kilómetros de Rosario. La agresión, grabada por algunos testigos con celulares, fue frente a una pandería cuando la víctima había salido junto a sus primos de un cumpleaños de 15.

Sandrá, la mamá de Darío, relató cómo fueron los instantes previos al ataque. “Fuimos al cumpleaños de 15 de la nena de mi hermana, cuando terminó ellos fueron a una pandería y después se iban a la pileta. Ahí afuera había un grupo de chicos que lo agarró a golpes sin ningún motivo”, dijo en diálogo con De 12 a 14 (El Tres).

En los registros en video se puede ver cuando Darío recibe al menos un golpe en la cabeza que lo hacer caer desplomado sobre el cordón. Luego lo llevaron al hospital de Las Rosas, pero tras hacerle una placa observaron que tenía una fractura en el cráneo, por lo que fue derivado al Centenario de Rosario.

“En Rosario le hicieron una tomografía y también se vio que algunos huesos sueltos dispersaron sangre hacia el cerebro”, describió Juan, su papá, quien aclaró que Darío “está bien” y que en las próximas horas le van a dar el alta médica. Sin embargo, tendrá que hacer reposo por varios días y volver a la ciudad para que le practiquen nuevos estudios de control.

Los padres del joven agredido salvajemente expresaron que los agresores son chicos de la localidad a los que tienen identificados, aunque como tuvieron que viajar a Rosario por la internación de su hijo todavía no habían podido radicar la denuncia en la comisaría.

Sandra y Juan se mostraron preocupados por lo que pueda ocurrir a futuro, ya que aseguran haber recibido amenazas a través de mensajes de WhatsApp y Facebook para que no realicen la denuncia formal. “Queremos que se termine toda esa violencia, no se puede vivir así. Las personas son de Las Rosas y ya están identificadas. No sé por qué lo atacaron a Darío, lo único que quiero es que se haga justicia y que nos dejen tranquilos”, dijo la mujer.

También, según manifestaron, intimidaron a uno de los hermanos de Darío, que juega al fútbol en un equipo de Las Rosas. “Mi hijo tiene dos chicos, Máximo de nueve años y Emilia de cuatro. Trabaja conmigo y no molesta a nadie. No sé por qué tanta violencia y maldad, esto le puede pasar a otras personas”, advirtió el papá.