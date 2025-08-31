Boca visita hoy domingo a Aldosivi por el Torneo Clausura

El equipo de Miguel Ángel Russo llega con confianza tras sus dos victorias seguidas que lo colocaron en zona de clasificación. “La idea de Russo es realizar apenas un cambio respecto a la victoria 2-0 ante Banfield. La única modificación se debe a la baja de Marco Pellegrino, quien sufrió una lesión de grado II en el obturador externo izquierdo, y estará fuera de las canchas por al menos dos semanas más. Su lugar en la zaga central será ocupado por Ayrton Costa”, informaron desde el cuerpo técnico.

El resto de la formación azul y oro será el mismo que superó al Taladro en La Bombonera. Rodrigo Battaglia, quien padecía una molestia y trabajó diferenciado en varias prácticas, ya se recuperó por completo y seguirá compartiendo el eje del mediocampo con Leandro Paredes. En el frente de ataque, Russo ratifica su confianza en la dupla uruguaya conformada por Edinson Cavani y Miguel Merentiel, ambos goleadores en el último partido, quienes buscarán mantener su levantada futbolística.

Por su parte, Aldosivi no atraviesa su mejor momento en el Torneo Clausura. El Tiburón apenas sumó tres puntos en seis fechas, producto de tres empates, y llega a este partido luego de caer 1-0 ante Estudiantes en La Plata. El equipo marplatense, dirigido por Mariano Charlier, necesita sumar para alejarse de la zona baja.

La situación del conjunto de Mar del Plata es delicada en la lucha por el descenso. Si la temporada terminara hoy, Talleres y Aldosivi, ambos con 18 unidades, jugarían un desempate para evitar la pérdida de categoría, mientras que San Martín de San Juan descendería directamente por ser último en la tabla anual.