Boca venció a Estudiantes en La Plata y es líder de la Zona A del Torneo Clausura

Ganó Boca Juniors se impuso en el final del encuentro disputado en La Plata. Luego de un primer tiempo aburrido, todas las emociones llegaron en el el complemento. Exequiel Zeballos fue la figura del elenco dirigido por Claudio Úbeda. Fue el jugador más peligroso y también mostró la templanza para reponerse luego del penal errado. Marcó un lindo tanto que puso en ventaja al equipo xeneize. El empate parcial de Estudiantes convertido por Edwin Cetré (lo mejor del Pincha)fue merecido, pero en el final el club de la Ribera capitalizó otro penal que fue convertido por Miguel Merentiel.

Con este triunfo, Boca Juniors trepó a la cima de la Zona A del Torneo Clausura con 23 puntos, al igual que Unión de Santa Fe, pero tiene mejor diferencia de gol que el Tatengue. Además, se mantiene segundo en la tabla anual y está consiguiendo la clasificación directa a la Copa Libertadores de 2026, a dos fechas de terminar la fase regular del campeonato local.