Boca venció a Aldosivi y sumó su tercer triunfo al hilo en el Clausura

Boca Juniors logró una victoria clave ante Aldosivi en Mar del Plata por 2-0, en el encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura. El partido se disputó en el estadio José María Minella y marcó el tercer triunfo consecutivo del conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo, que se mantiene en la lucha por volver a la Copa Libertadores y se posiciona en lo más alto de la Tabla Anual.

El equipo xeneize aseguró el resultado con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia, que concretaron en momentos determinantes del encuentro. Di Lollo abrió el marcador tras una acción recuperada por Carlos Palacios y Battaglia, quien sentenció el partido durante la segunda parte luego de un excelente córner ejecutado por Leandro Paredes, una de las figuras del partido. Boca exhibió solidez en una cancha afectada por la niebla y la lluvia, lo que no impidió el desarrollo normal del juego.

Desde el inicio del partido, el conjunto visitante se mostró firme en defensa y equilibrado en el mediocampo. El planteo de Russo le permitió controlar las acciones durante la primera mitad y aprovechar los errores de la zaga rival. Por su parte, Aldosivi, dirigido por Mariano Charlier, afrontó dificultades tanto en la generación de juego como en la contención, situación que se reflejó en su posición de colista en la Zona A y en zona de descenso.