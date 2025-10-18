Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Boca recibe hoy sábado a Belgrano en La Bombonera en un partido cargado de emoción por la muerte de Russo

El Xeneize volverá a jugar en su estadio una semana y media después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Este sábado desde las 18.15 enfrentará a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura, en un encuentro que promete un clima especial de homenaje y recuerdo. El partido será arbitrado por Pablo Dóvalo y televisado por ESPN Premium.

Será el primer compromiso oficial de Boca tras la conmoción que generó la muerte del histórico entrenador, y el equipo buscará rendirle tributo con una victoria ante su gente. Además, la AFA confirmó que el encuentro pendiente ante Barracas Central —suspendido por el fallecimiento de Russo— se disputará el lunes 27 de octubre a las 16.00.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda llega con el envión de la goleada 5-0 ante Newell’s, que lo mantiene segundo en la tabla anual. Durante la semana, el grupo volvió a los entrenamientos con la reincorporación de Leandro Paredes, quien regresó tras su participación con la Selección Argentina.

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias: Alan Velasco sufrió una grave lesión y no volverá a jugar en lo que resta del torneo. Además, Edinson Cavani fue descartado para el partido por no haberse recuperado de sus molestias físicas. Así, la delantera volverá a estar integrada por Miguel Merentiel y Milton Giménez, dupla que atraviesa un gran momento.

En el mediocampo, Úbeda analiza el regreso de Carlos Palacios, ya recuperado de su dolencia, aunque Kevin Zenón también pelea por un lugar en el once inicial.

Belgrano, con la necesidad de sumar

El conjunto cordobés, dirigido por Ricardo Zielinski, llega en una situación más comprometida. Ocupa el décimo puesto con 15 puntos (tres victorias, seis empates y tres derrotas) y necesita ganar para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a los octavos de final.

El “Pirata” viene de tres empates consecutivos —entre ellos, el 0-0 en el clásico frente a Talleres y el 1-1 ante Estudiantes—, y además mantiene viva su ilusión en la Copa Argentina, donde enfrentará a Argentinos Juniors en semifinales el jueves 23 de octubre.

Formaciones confirmadas

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
DT: Claudio Úbeda.

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Tobías Ostchega; Ulises Sánchez, Rodrigo Saravia, Francisco González, Julián Mavilla; Franco Jara y Nicolás Fernández.
DT: Ricardo Zielinski.

Datos del partido

  • Torneo: Clausura 2025 – Fecha 13
  • Estadio: La Bombonera
  • Hora: 18.15
  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • TV: ESPN Premium
  • Bancarios acordaron nuevo aumento salarial: el básico roza los $2 millones  

    Bancarios acordaron nuevo aumento salarial: el básico roza los $2 millones  

    La Asociación Bancaria (AB), el sindicato que agrupa a los trabajadores del sector, anunció un nuevo acuerdo de actualización salarial correspondiente al mes de septiembre, que eleva el salario inicial a $1.915.982,88, sin contar los adicionales. Según el comunicado difundido por el gremio que conduce Sergio Palazzo, la actualización para el noveno mes del año…

  • Regularización dominial en Catamarca: más de 3.700 escrituras fueron emitidas durante el año

    Regularización dominial en Catamarca: más de 3.700 escrituras fueron emitidas durante el año

    A través del plan de regularización dominial, el Gobierno de Catamarca posibilitó la escrituración de miles de terrenos y propiedades en el territorio provincial en lo que va del año. Según los datos oficiales, hasta la fecha se emitieron un total de 3.728 escrituras, entre las gestionadas directamente por el Estado y privadas. De acuerdo…

  • Denunciaron a dos periodistas por “inducir al engaño” a los votantes de La Libertad Avanza

    Denunciaron a dos periodistas por “inducir al engaño” a los votantes de La Libertad Avanza

    A pocos días de las elecciones legislativas, una polémica mediática escaló hasta los tribunales. Los periodistas Diego Brancatelli y Pedro Rosemblat fueron denunciados por “haber inducido al engaño a los votantes” a través de mensajes difundidos en televisión y redes sociales. La presentación judicial, a la que accedió TN, se basa en el artículo 140 del Código Electoral Nacional, que establece penas…

  • ANSES confirmó las fechas de pago del aguinaldo para jubilados: también habrá aumento y bono

    ANSES confirmó las fechas de pago del aguinaldo para jubilados: también habrá aumento y bono

    Además del aguinaldo, ANSES confirmó que en diciembre se aplicará un nuevo aumento mensual por movilidad y se mantendrá el bono de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se acreditará automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales, en la misma fecha en que los beneficiarios cobren su haber mensual. A diferencia de los…

  • Catamarca: la Escuela N°406 de Palo Blanco celebró sus 100 años con un emotivo acto

    Catamarca: la Escuela N°406 de Palo Blanco celebró sus 100 años con un emotivo acto

    Fuente: Multimedios El Abaucán Digital En una jornada cargada de sentimientos, recuerdos y orgullo comunitario, la Escuela Primaria N°406 de Palo Blanco celebró su acto central por el Centenario de su fundación, marcando un acontecimiento histórico para toda la comunidad del distrito Fiambalá. El Intendente Raúl Úsqueda junto a su equipo de trabajo acompañó a…

  • El Presidente llega hoy sábado a Santiago del Estero y Tucumán en apoyo a candidatos

    El Presidente llega hoy sábado a Santiago del Estero y Tucumán en apoyo a candidatos

    El presidente Javier Milei continuará hoy con la campaña electoral nacional de La Libertad Avanza, con una visita a Santiago del Estero y luego a Tucumán. El libertario, que se puso al frente de la campaña electoral nacional, llegará al aeropuerto de la ciudad Capital de Santiago del Estero por la mañana y a partir…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3