Boca recibe hoy sábado a Belgrano en La Bombonera en un partido cargado de emoción por la muerte de Russo

El Xeneize volverá a jugar en su estadio una semana y media después del fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Este sábado desde las 18.15 enfrentará a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura, en un encuentro que promete un clima especial de homenaje y recuerdo. El partido será arbitrado por Pablo Dóvalo y televisado por ESPN Premium.

Será el primer compromiso oficial de Boca tras la conmoción que generó la muerte del histórico entrenador, y el equipo buscará rendirle tributo con una victoria ante su gente. Además, la AFA confirmó que el encuentro pendiente ante Barracas Central —suspendido por el fallecimiento de Russo— se disputará el lunes 27 de octubre a las 16.00.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda llega con el envión de la goleada 5-0 ante Newell’s, que lo mantiene segundo en la tabla anual. Durante la semana, el grupo volvió a los entrenamientos con la reincorporación de Leandro Paredes, quien regresó tras su participación con la Selección Argentina.

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias: Alan Velasco sufrió una grave lesión y no volverá a jugar en lo que resta del torneo. Además, Edinson Cavani fue descartado para el partido por no haberse recuperado de sus molestias físicas. Así, la delantera volverá a estar integrada por Miguel Merentiel y Milton Giménez, dupla que atraviesa un gran momento.

En el mediocampo, Úbeda analiza el regreso de Carlos Palacios, ya recuperado de su dolencia, aunque Kevin Zenón también pelea por un lugar en el once inicial.

Belgrano, con la necesidad de sumar

El conjunto cordobés, dirigido por Ricardo Zielinski, llega en una situación más comprometida. Ocupa el décimo puesto con 15 puntos (tres victorias, seis empates y tres derrotas) y necesita ganar para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a los octavos de final.

El “Pirata” viene de tres empates consecutivos —entre ellos, el 0-0 en el clásico frente a Talleres y el 1-1 ante Estudiantes—, y además mantiene viva su ilusión en la Copa Argentina, donde enfrentará a Argentinos Juniors en semifinales el jueves 23 de octubre.

Formaciones confirmadas

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

DT: Claudio Úbeda.

Belgrano: Thiago Cardozo; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Tobías Ostchega; Ulises Sánchez, Rodrigo Saravia, Francisco González, Julián Mavilla; Franco Jara y Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.

Datos del partido