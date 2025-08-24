Boca recibe hoy domingo a Banfield en La Bombonera, por el Torneo Clausura

Este domingo, Boca Juniors enfrentará a Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, en un duelo clave para ambos equipos que se jugará desde las 18:15 en La Bombonera, bajo el arbitraje de Nicolás Lamolina y con transmisión de TNT Sports Premium.

Luego de su categórico triunfo ante Independiente Rivadavia por 3-0 en Mendoza, que cortó una racha de 12 partidos sin victorias, el Xeneize busca mantener la confianza y consolidar su momento positivo. El director técnico Miguel Ángel Russo planea continuar con el esquema 4-4-2, manteniendo la mayoría de los jugadores que lograron la victoria.

La única duda de Russo se encuentra en el mediocampo. Mientras Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes ocuparán el doble cinco y Brian Aguirre se desempeñará por la derecha, la definición del carril izquierdo está entre Carlos Palacios, de bajo rendimiento en el último partido, y Alan Velasco, quien destacó en Mendoza y podría ganar un lugar en el once titular.

Actualmente, Boca se ubica décimo en la Zona A, a solo un punto del octavo, último clasificado a los octavos de final. No obstante, en la tabla anual, el equipo ya se encuentra en zona de clasificación para la Copa Libertadores 2026.

Por su parte, Banfield, dirigido por Pedro Troglio, se encuentra en noveno lugar de la Zona A, con apenas un punto más que Boca. En su último encuentro, el Taladro protagonizó una remontada histórica para vencer 3-2 a Estudiantes, luego de ir perdiendo 0-2 en solo diez minutos. Los goles fueron de Rodrigo Auzmendi, Lautaro Ríos y Martín Río.

En la tabla anual, la situación de Banfield es más delicada, ocupando el puesto 25 de 30 equipos, a solo tres puntos de la zona de descenso. Si la temporada terminara hoy, Talleres y Aldosivi jugarían un desempate para evitar el descenso, mientras que San Martín de San Juan descendería directamente.