En un partido épico, lleno de goles y emociones, Vélez le ganó 4-3 a Boca y es finalista de la Copa Argentina

El “Xeneize”, que se había recuperado de los tantos de Pizzini y Figal, en contra, y se imponía con goles de Cavani, Zeballos y Belmonte, sufrió dos tantos de Bouzat (ex Boca) en los últimos cinco minutos y se despidió del torneo federal. Advíncula fue expulsado a los 3′ del complemento.

Vélez Sarsfield se quedó con un partidazo de antología ante Boca Juniors en la segunda semifinal de la Copa Argentina 2024 en Córdoba al imponerse 4-3 en un encuentro que estaba para cualquiera. El Fortín, a 10′ del final, logró hacer la diferencia en un partido inolvidable de Agustín Bouzat, que se despachó con un doblete ingresando desde el banco para darle la clasificación a los dirigidos por Gustavo Quinteros.

Los 90′ fueron una montaña rusa de emociones en las que Vélez parecía clasificarse sin problemas. Le jugó todo a su favor, claro. Primero porque golpeó rápido (a los 7′), porque lo hizo en los momentos justos (a los 20′ ya estaba 2-0 arriba) y porque jugó casi todo el complemento con un hombre de más por la expulsión -insólita- del peruano Advíncula.

No fue así. El Changuito Exequiel Zeballos tenía otros planes y lideró una reacción de Boca al lograr igualar 2-2 cuando el equipo no respondía del todo y no lograba inquietar al líder del fútbol argentino a pesar de estar apenas un gol abajo.

El ‘7’ recibió por izquierda, se perfiló y sacó un derechazo abajo. Boca creyó. Lo fue a buscar y rápidamente se puso 3-2 cuando, tras un rechazo en un córner a favor, Barinaga encontró por abajo a Belmonte en el área chica y éste venció a Marchiori. Bajo la intensa lluvia en Córdoba, jugadores e hinchas se llenaron las gargantas de gol.

Pero el protagonista de la historia sería Agustín Bouzat. Había ingresado por Ordoñez a los 58′ y marcaría el destino del Fortín en los 10′ finales. Primero con un premio al esfuerzo, porque lo buscaron asistir con un pase largo que parecía irse, por la cancha rápida y porque era de aire. Y Bouzat llegó, la agarró apenas picó y definió de zurda para vencer a Brey. 3-3 que hacía respirar a Vélez.

Y el final sería épico para el futbolista formado en el club, con paso por Colo Colo. Un centro de Joaquín García lo encontró tirando una diagonal y apareciendo bien de ‘9’ para fusilar a Brey en el área chica a los 89′. No habría tiempo para más.

Vélez se queda con un partidazo que será recordado, y a Boca se le termina un año para el olvido. Lejos en el Torneo de la Liga, eliminado de la CONMEBOL Sudamericana y ahora también de Copa Argentina. Le queda el consuelo de estar peleando por un cupo en la próxima Libertadores, lo único que le queda.