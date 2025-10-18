Boca perdió 2-1 ante Belgrano y se alejó de la cima en su zona del Torneo Clausura

El presidente Javier Milei encabezó este sábado un acto de campaña en la localidad de Yerba Buena de la provincia de Tucumán y arengó a la militancia libertaria al asegurar que en las elecciones del 26 de octubre es “libertad o la esclavitud del kirchnerismo”. “Abrazamos las ideas de la libertad o volvemos a la barbarie kirchnerista.…