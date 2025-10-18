Boca perdió 2-1 ante Belgrano y se alejó de la cima en su zona del Torneo Clausura

El Pirata dio el golpe en La Bombonera y con goles de Passerini y Paredes (e/c) se quedó con los tres puntos. Zeballos, de gran ingreso en el segundo tiempo, descontó para el Xeneize.
Max Verstappen sigue dominando en el Gran Premio de los Estados Unidos y, tras ganar la Sprint, se quedó con la pole de cara a la carrera principal del domingo en COTA. El neerlandés de Red Bull registró su mejor vuelta en 1:32.510. Por su parte, Franco Colapinto largará 15°. Lando Norris (McLaren) partirá en la segunda posición, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) saldrá tercero. Oscar Piastri (McLaren),…
El Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de Catamarca informa el cronograma de entrega de tarjetas de crédito del Banco Nación para los beneficiarios de las Becas Catamarca Incluye (Categoría General) que cuenten con situación crediticia positiva. El operativo se realizará en el Pabellón 10 del CAPE (Av. Venezuela s/n) y los interesados deberán…
El presidente Javier Milei encabezó este sábado un acto de campaña en la localidad de Yerba Buena de la provincia de Tucumán y arengó a la militancia libertaria al asegurar que en las elecciones del 26 de octubre es “libertad o la esclavitud del kirchnerismo”. “Abrazamos las ideas de la libertad o volvemos a la barbarie kirchnerista.…
El Juzgado Laboral N° 2 de Corrientes resolvió un caso que expuso una problemática frecuente en el mercado laboral argentino: la informalidad y los despidos sin registro. En una sentencia dictada el 15 de septiembre pasado, el juez Héctor Rodrigo Orrantía hizo lugar parcialmente a la demanda de un trabajador despedido mediante un mensaje de…
En los primeros minutos de hoy, a las 06:30, en la esquina de las calles Chuquisaca y Yuntasuma, personal de la Comisaría Séptima aprehendió a un hombre de 30 años, quien habría agredido físicamente a su pareja, una joven mujer de 27 años de edad, para luego causarle daños en su teléfono celular y apoderarse del mismo. Por lo…