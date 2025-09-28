Radio TV Valle Viejo
Boca Juniors perdió contra Defensa y Justicia por la 10ª fecha del Torneo Clausura

Con un gol de Abel Osorio a los 93 minutos del partido, que aprovechó las dudas de Marchesín en una pelota detenida para aparecer por sorpresa sobre el segundo palo, Defensa y Justicia derrotó a Boca 2-1.

Antes, el propio Osorio, de penal, había puesto en ventaja al local, y por la misma vía lo había empatado en la siguiente jugada Leandro Paredes para Boca, todo en los últimos minutos.

Boca fue una sombra ante un flojo Defensa y Justicia, que cuando vio la debilidad del Xeneixe lo atacó sobre el final.

  • Catamarca: entregaron 25 viviendas sociales en Santa María

    Catamarca: entregaron 25 viviendas sociales en Santa María

    El gobernador Raúl Jalil, acompañado por la intendenta de Santa María, Erica Inga; los ministros de Gobierno, Fernando Monguillot; y de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz; el dirigente Juan Pablo Sánchez, encabezó el acto de entrega de 25 unidades habitacionales de características sociales en el departamento de Santa María, que se enmarcan en el Plan…

  • Abad criticó la suspensión de retenciones: “Ganaron las cerealeras, perdieron el Estado y los productores”

    Abad criticó la suspensión de retenciones: “Ganaron las cerealeras, perdieron el Estado y los productores”

    El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, cuestionó este sábado la suspensión temporal de las retenciones al agro por parte del Gobierno y afirmó que la medida benefició a las grandes cerealeras en detrimento del Estado y los productores. “El mejor ministro de Agricultura para los países vecinos fue la Argentina. Mientras…

  • Catamarca: detuvieron a un joven que robó en un comercio de la Capital

    Catamarca: detuvieron a un joven que robó en un comercio de la Capital

    En la mañana de hoy, a las 11:25, por solicitud del SAE-911, efectivos de la Seccional Novena se hicieron presentes en un comercio ubicado en inmediaciones a la esquina de la avenida Sal Gema y calle Ámbar, donde dialogaron con un hombre mayor de edad, quien adujo que, momentos antes, se habría presentado un joven a comprar, y en el día…

  • Un comisario retirado murió en un robo: buscan a seis delincuentes

    Un comisario retirado murió en un robo: buscan a seis delincuentes

    Marcelo Arizaga, un reconocido comisario retirado de la localidad bonaerense de La Matanza, murió durante un brutal intento de robo en su casa. Las autoridades buscan a seis delincuentes que lo maniataron antes de su fallecimiento. El parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas detalla que el hecho sucedió en la madrugada de este sábado cuando al menos seis…

  • Catamarca: Frías–Echevarría se llevaron la etapa del sábado y todo queda abierto para la definición del Rally de Icaño x2

    Catamarca: Frías–Echevarría se llevaron la etapa del sábado y todo queda abierto para la definición del Rally de Icaño x2

    El rugir de los motores se sintió fuerte en Icaño con el desarrollo de la etapa del sábado del Rally de Icaño x2, donde el binomio compuesto por Javier Frías y Maxi Echevarría (A1) marcó el mejor registro del día con un tiempo de 31:54.98, quedándose con la victoria parcial. El piloto expresó tras la…

