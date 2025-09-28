Boca Juniors perdió contra Defensa y Justicia por la 10ª fecha del Torneo Clausura

Con un gol de Abel Osorio a los 93 minutos del partido, que aprovechó las dudas de Marchesín en una pelota detenida para aparecer por sorpresa sobre el segundo palo, Defensa y Justicia derrotó a Boca 2-1.

Antes, el propio Osorio, de penal, había puesto en ventaja al local, y por la misma vía lo había empatado en la siguiente jugada Leandro Paredes para Boca, todo en los últimos minutos.

Boca fue una sombra ante un flojo Defensa y Justicia, que cuando vio la debilidad del Xeneixe lo atacó sobre el final.