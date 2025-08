Boca Juniors echó a Chicho Serna y Raúl Cascini del Consejo de Fútbol

Boca Juniors informó que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejaron de pertenecer al Consejo de Fútbol y a la institución de la Ribera. A través de un comunicado oficial, tal como había anticipado hace algunas horas, el Xeneize anunció que los integrantes del departamento de fútbol presidido por Juan Román Riquelme se despidieron previo al duelo de este sábado contra Racing. Marcelo Delgado continuará en su cargo y se espera que en los próximos días sea anunciado al menos un nuevo miembro.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución”, fueron las palabras que utilizó la entidad de la Ribera para confirmar la salida de dos miembros que no serán reubicados ya que las autoridades entendieron que no existe espacio para ellos en el organigrama. Hay que remarcar que quien continúa vinculado es Jorge Bermúdez, quien se encuentra de licencia en Colombia por asuntos personales.

Otro de los puntos a mencionar es que, según pudo averiguar este medio, la salida de Serna y Cascini se originó por una renuncia después de la derrota ante Huracán en Parque Patricios. Antes de la última derrota con Huracán, el colombiano había brindado su última entrevista pública: “El balance no es positivo, estamos preocupados y también ocupados en saber cómo mejorar. Lo más importante es que, si estamos juntos, es mucho más fácil”.

Riquelme hasta aquí había sido un ferviente defensor del trabajo de los integrantes del Consejo de Fútbol. De hecho, llegó a afirmar tras el sorteo del Mundial de Clubes a fines de 2024: “Me da risa que del Consejo hablan todo el día y no paran de trabajar. No se toman vacaciones hace cinco años. Están pendientes de los temas del equipo. Confío en los muchachos del Consejo y en el entrenador”. Sin embargo, la presión de los resultados y el desgaste institucional lo llevaron a aceptar la renuncia de los ex futbolistas que lo acompañaron hasta aquí.

Chicho había iniciado sus labores en el club como ayudante de campo de Sebastián Battaglia en la Reserva, mientras que luego se incorporó al CDF en el que Cascini estuvo desde un inicio.