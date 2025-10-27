Radio TV Valle Viejo
Boca Juniors derrotó 3-1 a Barracas Central por el Torneo Clausura

Boca Juniors se impuso 3-1 sobre Barracas Central por el Torneo Clausura, en un encuentro correspondiente a la fecha 12 y que fue pospuesto por el fallecimiento de Miguel Russo. En el Estadio Claudio Fabián Tapia, el Xeneize se quedó con un triunfo vital para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar de manera directa a la próxima Copa LibertadoresMilton Giménez por duplicado y Miguel Merentiel fueron los autores de los tantos, mientras que Rodrigo Insúa convirtió un golazo para el Guapo.

Barracas se quedó con 10 hombres antes de los 15 minutos por la expulsión de Iván Tapia por doble amarilla. Un par de jugadas después apareció Rodrigo Insúa, quien sacó un potente sablazo desde tres cuartos del campo de Boca para marcar un golazo para el 1-0 parcial.

Tras varios minutos donde el equipo de Claudio Úbeda no encontraba los caminos, el cuadro visitante enderezó el rumbo en el complemento. Giménez se despachó con un doblete en tres minutos y, tras una notable jugada individual de Exequiel Ceballos, Merentiel convirtió el 3-1 final.

Con este resultado, Boca escaló hasta la tercera posición de la zona A con 20 unidades, mientras que Barracas Central quedó relegado a la novena ubicación con 18 puntos. Al mismo tiempo, el Xeneizese metió en zona de clasificación directa a la Libertadores con 53 unidades en la segunda plaza.

El próximo partido de Boca será contra Estudiantes en La Plata, el domingo 2/11 a partir de las 16:00. En la siguiente presentación se enfrentará a River Plate en La Bombonera. Por su parte, el Guapo chocará contra Argentinos Juniors el sábado 1° de noviembre desde las 16:00.

Leandro Paredes fue amonestado, llegó a la quinta amarilla y no podrá jugar contra el Pincha, aunque se aseguró su presencia en el Superclásico.

