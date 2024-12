Boca cierra este sábado su participación en la Liga 2024 ante Independiente: busca clasificar a la Libertadores

Boca Juniors recibe este sábado a Independiente en la última fecha de la Liga Profesional. El Xeneize necesita ganar y esperar resultados para poder clasificar a la Copa Libertadores 2025. Con varias bajas, el equipo de Jorge Almirón busca cerrar el año con una victoria.

Este sábado a las 19:15 horas, Boca Juniors recibirá a Independiente en la última fecha de la Liga Profesional, en un partido clave para los de la Ribera, que aún tienen la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que se disputará en La Bombonera, será también una oportunidad para que Independiente cierre el año de la mejor manera posible, tras asegurar su plaza en la Copa Sudamericana.

El conjunto dirigido por Fernando Gago llega con la esperanza de seguir en la pelea por un lugar en la fase de grupos de la Libertadores. Sin embargo, Boca no depende de sí mismo: aunque gane, deberá esperar que Huracán no se consagre campeón en la Liga Profesional, y que Vélez no se imponga ante Central Córdoba para ingresar al repechaje de la Copa.

El Xeneize viene de una victoria 1-0 sobre Newell’s Old Boys, pero no logró concretar los resultados que dependían de otros equipos, como la derrota de Huracán ante Platense ni la consagración de Vélez ante el Ferroviario.

Con la baja de última hora de Edinson Cavani, quien no fue convocado, Gago tendrá que hacer dos cambios obligados: Miguel Merentiel ingresará por el uruguayo, mientras que Lautaro Di Lollo reemplazará a Nicolás Figal, lesionado. Además, hay algunas dudas en otros puestos clave. Marcelo Saracchi tiene ventaja sobre Frank Fabra para ocupar el lateral izquierdo, y Ignacio Miramón o Milton Delgado pelean por el puesto junto a Pol Fernández en el mediocampo. El último puesto disponible podría ser para Milton Giménez o Brian Aguirre.

Por su parte, Independiente, dirigido por Julio Vaccari, llega con el ánimo de una victoria reciente por 2-1 ante Atlético Tucumán en Avellaneda. El equipo ya tiene asegurado su lugar en la Copa Sudamericana, pero buscará cerrar la temporada con una buena actuación frente a un equipo grande. Kevin Lomónaco, uno de sus defensores clave, ha sido vinculado a River Plate de cara al próximo mercado de pases, lo que podría darle un toque especial a su última aparición del año.