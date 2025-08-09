Radio TV Valle Viejo
Boca apenas pudo rescatar un empate sobre la hora ante Racing en la Bombonera

En la Bombonera, el Xeneize estiró su sequía de partidos sin ganar a un total de 12 (récord histórico). Apenas rescató un empate sobre la hora ante la Academia, que se adelantó con un tanto de Santiago Solari y no pudo sostener la diferencia mínima. Milton Giménez, tras asistencia de Leandro Paredes, igualó a los 43 minutos del segundo tiempo. Los de la Ribera siguen afuera de la zona de clasificación a octavos del Clausura y esta fecha podrían salir del ingreso a la Libertadores 2026 vía Tabla Anual. Los de Avellaneda ya piensan en la ida de los octavos de la Libertadores ante Peñarol en Montevideo (este martes desde las 21:30).