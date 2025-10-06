Becas Progresar: los requisitos para acceder al beneficio en octubre

En octubre, miles de beneficiarios de las Becas Progresar fueron notificados sobre la revisión de sus datos académicos y personales. Según informó el Ministerio de Capital Humano, el pago se suspenderá temporalmente para quienes no cumplan con las condiciones exigidas por el reglamento del programa.

El organismo recordó que aquellos beneficiarios que hayan finalizado su carrera o superado el plazo máximo previsto para completar los estudios también quedarán fuera de la percepción mensual.

La medida alcanza a quienes “hayan sido dados de baja por causas atribuibles al propio estudiante, perciban otra beca similar, o estén inscriptos en el régimen del Impuesto a las Ganancias”, detallaron desde el área de Becas.

Progresar Obligatorio: requisitos actualizados

El subprograma Progresar Obligatorio está dirigido a jóvenes de entre 16 y 24 años que cursan el nivel primario o secundario. Para acceder, deben ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país.

Se exige DNI vigente, ingresos familiares menores a tres salarios mínimos, y asistencia regular a una institución educativa reconocida. Además, deben contar con el esquema de vacunación completo o iniciado según la edad y realizar los cursos obligatorios de orientación vocacional y laboral.

Progresar Superior: ampliación del rango etario

El programa Progresar Superior contempla a estudiantes de carreras terciarias y universitarias. Pueden inscribirse jóvenes entre 17 y 24 años si son ingresantes, o hasta los 30 años si ya cursan una carrera. En el caso de la formación en enfermería, no existe límite de edad.

Los aspirantes deben acreditar nacionalidad argentina (nativo o naturalizado) o residencia legal por cinco años, ingresos familiares menores a tres salarios mínimos, y haber finalizado el secundario sin materias adeudadas. También deben estar matriculados en una institución pública, o privada en el caso de carreras estratégicas.

Progresar Trabajo: formación profesional con inclusión

El subprograma Progresar Trabajo está destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años, con ampliación hasta los 40 años para personas desocupadas o en situación de vulnerabilidad. Los ingresos personales no deben superar tres salarios mínimos.

Los interesados deben estar inscriptos en cursos de formación profesional aprobados por el Ministerio de Capital Humano y cumplir con los requisitos académicos y administrativos vigentes.