Becas Progresar en noviembre del 2025: confirmaron monto y fechas de cobro

El gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), confirmó que en noviembre de 2025 se abonarán las Becas Progresar a miles de jóvenes estudiantes de todo el país. Este beneficio se destina a aquellos que cursan estudios en niveles obligatorios, superiores y de formación profesional, y tiene como objetivo fomentar la continuidad educativa y reducir la deserción escolar, particularmente entre los sectores más vulnerables.

Según los detalles proporcionados por ANSES, el pago de las Becas Progresar para noviembre se llevará a cabo entre el 10 y el 14 del mes, con un monto mensual de $35.000 brutos. Esta cifra, sin embargo, se mantendrá congelada respecto al monto original desde principios de 2025, ya que el programa no se ajusta con el índice de inflación ni está sujeto a las actualizaciones mensuales que sí rigen para otras prestaciones sociales. Los estudiantes recibirán el 80% de esa suma en efectivo, lo que equivale a $28.000 netos, mientras que el 20% restante se acumula y se paga una vez al finalizar el ciclo lectivo, una vez que se verifique la regularidad del estudiante.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar 2025

Para poder acceder al programa, los interesados deben cumplir con ciertos requisitos establecidos para cada línea del plan: Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo. Cada una de estas líneas tiene condiciones específicas, como la edad, el tipo de estudio o curso, y los límites de ingresos familiares.

Para el Progresar Obligatorio, el estudiante debe ser argentino o tener residencia legal mínima de 2 años, contar con entre 16 y 24 años, estar inscripto como alumno regular en una institución educativa pública y tener los ingresos familiares por debajo de los tres salarios mínimos, vitales y móviles. Por otro lado, para la línea Progresar Superior, dirigida a quienes cursan carreras terciarias o universitarias, se debe cumplir con los requisitos académicos y presentar el título secundario sin materias adeudadas.