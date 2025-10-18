Radio TV Valle Viejo
Becas Catamarca Incluye: entregan tarjetas de crédito del Banco Nación a beneficiarios

El Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de Catamarca informa el cronograma de entrega de tarjetas de crédito del Banco Nación para los beneficiarios de las Becas Catamarca Incluye (Categoría General) que cuenten con situación crediticia positiva.

El operativo se realizará en el Pabellón 10 del CAPE (Av. Venezuela s/n) y los interesados deberán presentarse con DNI en mano, ya que el trámite es personal y sin intermediarios.

Cronograma por inicial del apellido

Lunes 20 de octubre

09 a 12 hs.: Apellidos con A

12 a 15 hs.: Apellidos con B

Martes 21 de octubre

09 a 12 hs.: Apellidos con C

12 a 15 hs.: Apellidos con D, E y F

Miércoles 22 de octubre

09 a 13 hs.: Apellidos con G, H, I y J

13 a 15 hs.: Apellidos con K, L y M

Jueves 23 de octubre

09 a 12 hs.: Apellidos con N, Ñ y O

12 a 15 hs.: Apellidos con P, Q y R

Viernes 24 de octubre

09 a 12 hs.: Apellidos con S, T y U

12 a 15 hs.: Apellidos con V, W, Y y Z 

