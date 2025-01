Barron Trump: las teorías conspirativas más insólitas sobre el hijo del presidente de Estados Unidos

Donald Trump (78) asumió nuevamente la presidencia de Estados Unidos, tras la gestión de Joe Biden. Así, en una helada Washington DC y con el Capitolio como escenario de fondo, el magnate republicano comenzó su segundo mandato.

Si bien la asunción contó con la presencia de una gran cantidad de líderes mundiales y empresarios -Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos. entre ellos-, los ojos del mundo también estuvieron puestos en una persona en especial: Barron Trump, el hijo menor del mandatario.

Quién es Barron Trump

Barron Trump es el quinto y último hijo de Donald Trump, y el único hijo de su madre, Melania Trump (54).

Cuando su padre ingresó por primera vez a la Casa Blanca, Barron tenía solo 10 años, pero ahora ya se convirtió en un destacado estudiante de primer año de la Universidad de Nueva York y reside en la Torre Trump en Midtown Manhattan.

Nacido el 20 de marzo de 2006 -aunque, como veremos más adelante, hubo algunas discrepancias sobre su edad-, el joven tuvo una infancia marcada por el lujo y la total discreción.

Formado en un entorno educativo con sesgo internacional, Barron domina el idioma esloveno gracias a su madre y, según declaraciones de su padre, en su infancia incluso estudió chino.

Pero si bien el pequeño Trump siempre mantuvo un bajo perfil, su papel en la última campaña presidencial de su padre fue sorprendentemente relevante.

Según Jason Miller, asesor principal del nuevo presidente de Estados Unidos, el joven desempeñó un rol clave en la estrategia digital, recomendando a su padre varias apariciones en podcasts populares para captar a los votantes más jóvenes.

Cuáles son las teorías conspirativas más insólitas sobre Barron Trump

Mucho se ha dicho -y más aún especulado– sobre el joven Trump: desde su altura hasta su edad real han sido puestas en duda y generado comentarios.

Veamos, entonces, cuáles son estas disparatadas teorías que se han escrito y divulgado… Y cuál es la verdad detrás de ellas.

Un “viajero en el tiempo”

De acuerdo a The Mirror, quizás la teoría más extraña es que Barron es un “viajero en el tiempo”.

Esto se dio luego de que la gente comenzara a vincular su identidad con un personaje de una serie de novelas del siglo XIX sobre el Pequeño Baron Trump.

Estas dos historias infantiles fueron escritas por Ingersoll Lockwood a finales del siglo XIX y tratan sobre un joven rico que vive en Castle Ingersoll LockwoodTrump. Cuando se aburre de su lujoso estilo de vida, decide emprender un viaje a Rusia que cambiará su vida, describe el medio.

En el camino, lo guía una figura misteriosa a la que llaman el Maestro de Maestros, quien le muestra un portal que le permite viajar a otros mundos.

Este hombre, que aparece como una especie de mentor en su vida, se llama Don Constantino Bartolomeo Strepholofidgeguaneriusfum, pero los personajes lo llaman simplemente Don.

Antes de abandonar su vida de privilegios, el Barón recuerda el lema de su familia: “El camino hacia la gloria está sembrado de trampas y peligros”.

Y sorprendentemente hay más. Es que la última novela de este autor no presenta al personaje de Baron pero se llama “1900; o El último presidente” y trata sobre un político marginal que inesperadamente es elegido presidente, lo que causa revuelo.

Todos estos libros fueron redescubiertos en 2017 y estudiados por usuarios de redes sociales que compartieron el llamativo paralelismo que encontraron entre Barron Trump y el personaje de Baron Trump.

Cuál es la verdadera edad de Barron Trump

Donald Trump, su padre, tiene mucho que ver en la confusión sobre la edad de Barron.

¿Qué fue lo pasó? Este tema se convirtió en noticia en los últimos meses cuando el magnate se equivocó al decir la edad de su hijo menor durante una entrevista televisiva, diciéndole al periodista que tenía 17 años, aunque ya en ese momento tenía 18.

Trump, cuyos hijos tienen entre 47 y 18 años, sostuvo en diálogo con Telemundo 51 en Miami: “Es bastante joven, diría yo. Tiene 17 años”.

Lo cierto es que Barron tenía 18 años en ese momento y cumplirá 19 el próximo 20 de marzo.

¿Cuánto mide Barron Trump?

Con una madre exsupermodelo y un padre que mide 1,88 metro, es lógico que Barron sea muy alto.

Sin embargo, explica The Mirror, su altura comenzó a ser tendencia en Google cuando lo filmaron y fotografiaron junto a sus padres durante la campaña presidencial 2024, donde se lo veía mucho más alto que ellos.

Es así: con sus 2,06 metros de altura, Barron es, sin lugar a dudas, el más alto de la familia Trump.

En la campaña, Donald Trump se refirió a la imponente altura de su hijo menor y la atribuyó a la cocina de la difunta madre de Melania, Amalia Knavs.

El año pasado, en su sede de campaña en Des Moines, Iowa, comentó esto con los presentes: “Así es como llegó a ser tan alto; sólo comía su comida. Le dije: ‘Vas a ser jugador de básquetbol‘. Me respondió: ‘Bueno, en realidad me gusta el fútbol, ​​papá’. Pensé… ‘Para tu altura, me gusta más el básquetbol, pero no puedes convencerlos de todo’”.

El cerebro detrás de una criptomoneda

La participación de Barron Trump en el mundo de las criptomonedas comenzó como un chisme en X (ex Twitter).

Sin embargo, los rumores de que el joven comercia con criptomonedas fueron confirmados recientemente por su padre, quien explicó en diálogo con Rug Radio: “Barron sabe mucho sobre [criptomonedas]. Habla de su billetera. Tiene cuatro billeteras o algo así. Yo le digo: ‘¿Qué es una billetera? Explícame esto’”.

El verano pasado, revela el medio citado, se especuló con que Barron era el cerebro detrás de una moneda conocida como meme DJT, que alcanzó una capitalización de mercado de poco menos de 400 millones de dólares antes de desplomarse a cero. Sin embargo, esta teoría nunca se ha demostrado.