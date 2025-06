Bárbara Lanata recordó a su padre luego de la condena confirmada a Cristina: “Estamos orgullosas”

Bárbara, la hija mayor del periodista Jorge Lanata, habló este miércoles en lo que fue una de sus pocas entrevistas públicas que hizo en estos años. Con motivo de recordar a su padre, el principal denunciante mediático de la ex presidenta Cristina Kirchner, Bárbara manifestó su orgullo tras la condena de la Corte Suprema a la líder del peronismo por corrupción a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.



“Estamos bien, bastante conmovidas. Es fuerte recibir tantos mensajes de gente que está orgullosa, que gracias a él pasó esto. Esas cosas hacen que mi papá esté acá, estamos orgullosas. No se va, sigue muy presente”, dijo Bárbara Lanata en lo que fue su primera reacción a la ratificación de la condena a Fernández de Kirchner por la causa Vialidad.

En ese contexto, recordó los días de su padre al mando del exitoso programa Periodismo Para Todos (PPT), que se emitía por Canal 13. “Cuando empezó PPT yo ya trabajaba, hacía la parte más artística, no hice investigación periodística. Me lo acuerdo con mucho ‘rock n roll’. Los primeros años de PPT fueron una montaña rusa, fueron muy divertidos en un punto, con mucha adrenalina, vértigo, era la época buena de la tele. Nos quedábamos a cualquier hora. Las denuncias estaban buenísimas. Pedíamos viajar a Seychelles e íbamos. Era todo una locura”, expresó la hija del periodista, que murió a fines del año pasado, en diálogo con Radio Rivadavia.

Tras ello, aseguró que su padre nunca “transmitió miedo” hacia sus hijas a raíz de las amenazas que recibía por sus investigaciones. “No recuerdo miedo, o por lo menos mi papá no lo demostraba, no nos decía que no podíamos salir. Nosotros nunca tuvimos seguridad [personal]. Siempre salí libremente a la calle”, indicó.

Además, dijo que “es una lástima” que Lanata no haya podido estar vivo para ver la condena a la ex presidenta. “Trabajar tanto y no ver resultados a él lo entristecía, como a todos, ver que hay pruebas o que uno trabajó y no pasa nada, que está todo tan parado. Es una lástima que no haya podido verlo. Creo que le hubiese gustado ver el resultado de su trabajo”, insistió.

A modo de cierre, Bárbara concluyó: “Recién pensaba en que mi papá no se fue y en un punto nunca se va a ir, siempre va a estar relacionado a estas cosas. Dejó una huella muy grande. Siempre me van a llamar para que opine de lo que hizo”.



Las declaraciones de Bárbara Lanata llegan luego de que la Corte Suprema emitiera un fallo este martes por la tarde que ratificó la condena en segunda instancia contra Cristina Kirchner por Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. En ese marco, el abogado de la líder del Partido Justicialista, Alberto Beraldi, presentó un escrito ante el presidente del Tribunal Oral Federal N°2, Jorge Gorini, para que la ex presidenta cumpla prisión domiciliaria en el departamento del barrio de Constitución donde vive actualmente.

Según fuentes de su entorno podría presentarse la semana que viene en Comodoro Py para quedar detenida, debería pasar antes un tiempo en una dependencia de las fuerzas federales, ya que también existe un pedido en de los fiscales que impulsaron la acusación en la causa Vialidad para que todos los condenados sean encarcelados.

De todos modos, en Comodoro Py no descartan alternativas para evitar que la ex presidenta quede detenida en una alcaidía.

Fuente: La Nación