Bancarios acordaron nuevo aumento salarial: el básico roza los $2 millones  

La Asociación Bancaria (AB), el sindicato que agrupa a los trabajadores del sector, anunció un nuevo acuerdo de actualización salarial correspondiente al mes de septiembre, que eleva el salario inicial a $1.915.982,88, sin contar los adicionales.

Según el comunicado difundido por el gremio que conduce Sergio Palazzo, la actualización para el noveno mes del año es del 2,1%. De esta manera, el aumento acumulado en lo que va del 2025 alcanza el 22% sobre los salarios de diciembre de 2024.

El acuerdo establece además que el retroactivo correspondiente al mes de septiembre se abonará junto con los salarios de octubre.

Otro punto destacado del acuerdo es la actualización del bono por el Día del Bancario, que se celebra cada 6 de noviembre. Para este año, el monto mínimo que recibirán los trabajadores será de $1.708.032,46, cifra que, según aclaró el sindicato, será “a corregir por futuras actualizaciones”.

“De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, concluye el comunicado del Secretariado General Nacional del gremio.

