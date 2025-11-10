Ayuda Escolar en noviembre: cuáles son las fechas de cobro y cuánto se paga

La Ayuda Escolar es uno de los beneficios más esperados por las familias argentinas con hijos en edad escolar, ya que ofrece un pago único destinado a ayudar con los gastos educativos, como útiles, libros y uniformes. En noviembre de 2025, el beneficio sigue vigente y, aunque no ha sufrido modificaciones en sus valores base respecto a principios de año, el Gobierno implementó un refuerzo excepcional que permite unificar los montos a nivel nacional, garantizando que todas las familias reciban el mismo importe, independientemente de su lugar de residencia.

Según la Resolución ANSeS 297/25, los valores base establecidos para la Ayuda Escolar son los siguientes: $42.039 para el valor general, y montos diferenciados para las distintas zonas del país: $56.075 en la Zona 1 (La Pampa, Río Negro, Neuquén y otros), $70.135 en la Zona 2 (Chubut), $83.797 en la Zona 3 (Catamarca, Jujuy y otras provincias) y $83.797 en la Zona 4 (Santa Cruz y Tierra del Fuego). A estos valores se suma el refuerzo dispuesto por el Decreto 63/25, que varía según la zona, y el total de la Ayuda Escolar para noviembre de 2025 alcanza los $85.000, un monto único para todas las provincias.

Plazos para presentar el certificado escolar y fechas de pago

Aunque la mayoría de los cobros de la Ayuda Escolar se realizan entre marzo y abril de cada año, los beneficiarios tienen tiempo hasta el 31 de diciembre de 2025 para presentar la documentación requerida, es decir, el certificado de escolaridad correspondiente al ciclo lectivo 2025. Este trámite puede realizarse de manera sencilla desde la app Mi ANSES o desde el sitio oficial del organismo.

Una vez cargado el certificado escolar, el sistema de ANSES prevé que la acreditación se realice entre 60 y 90 días después de la carga de la documentación. Esto significa que aquellos que completen el trámite en noviembre podrán recibir el pago de la Ayuda Escolar antes de fin de año o a principios de 2026, dependiendo de la fecha exacta de carga.

¿Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar?

La Ayuda Escolar está dirigida a los hijos de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de Asignaciones Familiares que tengan entre 45 días y 17 años inclusive, siempre que concurran a instituciones educativas reconocidas en los niveles inicial, primario o secundario. Además, el beneficio también está disponible para los hijos con discapacidad, sin límite de edad, que asistan a escuelas comunes o especiales, talleres de formación laboral, procesos de rehabilitación o que reciban apoyo educativo personalizado.

Este pago único está destinado a aliviar los gastos escolares de las familias más vulnerables, permitiendo que los chicos accedan a los recursos necesarios para continuar su educación.

