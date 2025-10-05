Ayuda Escolar Anual: qué presentar en la ANSES para cobrar $85.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los requisitos y pasos a seguir para cobrar la Ayuda Escolar Anual, un beneficio de $85.000 por hijo que se paga a las familias con niños en edad escolar. Para acceder o mantener el cobro, es obligatorio presentar el Certificado Escolar antes del 31 de diciembre de 2025.

El beneficio, que busca reforzar el acceso a la educación y aliviar los gastos escolares, alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo, y sus versiones correspondientes para niños y adolescentes con discapacidad. Según confirmó el organismo, el monto se actualizó tras el último incremento en las asignaciones familiares y se mantiene vigente para el pago de octubre.

La ayuda puede combinarse con otros programas de ANSES, y su depósito se realiza automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios que presenten el formulario correspondiente.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual

La Ayuda Escolar ANSES 2025 está destinada a familias con hijos que cumplan ciertos requisitos según su situación educativa y de salud.

Hijos sin discapacidad:

Deben tener entre 45 días y 17 años inclusive.

Estar matriculados y asistir regularmente a una institución educativa oficial, en los niveles inicial, primario o secundario.

Hijos con discapacidad:

No existe límite de edad.

Deben asistir a una escuela de enseñanza regular o especial, participar en talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación con acompañamiento docente particular.

El beneficio puede solicitarse tanto por padres, madres o tutores responsables del menor, siempre que cumplan los requisitos y tengan actualizada la información familiar en el sistema de ANSES.

Paso a paso: cómo presentar el Certificado Escolar

Para tramitar la Ayuda Escolar Anual 2025, los titulares deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción “Hijos” y luego “Presentar Certificado Escolar”.

Descargar el formulario correspondiente a cada hijo.

Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para su firma y sello.

Subir una foto del formulario completo desde el mismo portal de Mi ANSES.

El trámite es gratuito y puede realizarse hasta el 31 de diciembre de 2025. En caso de no presentar el certificado, el pago de la ayuda quedará suspendido hasta regularizar la situación.

Cómo saber si cobrás la Ayuda Escolar

Los beneficiarios pueden verificar si tienen el cobro habilitado ingresando a Mi ANSES, en la sección “Mis Asignaciones”. Allí se indica si el Certificado Escolar fue presentado correctamente o si debe cargarse nuevamente.

En caso de que el documento no esté registrado, es necesario presentarlo para habilitar el pago correspondiente. Los titulares pueden acceder directamente al formulario a través del enlace oficial: www.anses.gob.ar/formulario, donde se encuentra disponible para descarga.

La Ayuda Escolar Anual es uno de los beneficios más importantes del sistema previsional, destinado a acompañar a las familias en el ciclo lectivo y garantizar la permanencia escolar de niños y adolescentes en todo el país.