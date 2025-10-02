Axel Kicillof visitó a Cristina Kirchner en su prisión

Finalmente, luego de más de 100 días de detención y tras los reclamos del kirchnerismo duro, Axel Kicillof visitó a Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, donde la ex presidenta cumple con la prisión domiciliaria. El encuentro ocurrió este miércoles durante una hora y media y fue considerado, por fuentes de ambos lados, como “bueno” y “constructivo”. No hubo foto. La falta de una imagen desnuda, de mínima, que hay una tensión letente que no se saldó en una sola reunión. Aunque reconocen que hubo “buena predisposición” en el ida y vuelta entre ambos.

El contenido de la conversación fue principalmente electoral, pero también hablaron sobre la situación nacional en general y la internacional. De un panorama complejo para la Argentina pese al apoyo rotundo que le dio el gobierno de Donald Trump.

“Hay que sumar fuerzas para la elección de octubre”, coincidieron desde ambos entornos. Ese fue el eje central de la conversación. Ahí está la clave de este momento del peronismo bonaerense. Más allá de las diferencias, la importancia es juntar voluntades bajo el mismo techo. En ese sentido, remarcaron también que “las energías están puestas en ganar la elección de este mes”.

La última vez que se vieron fue el 10 de junio, en el PJ, antes de que CFK fuera detenida. En aquella oportunidad, el Gobernador estuvo menos de una hora dentro de la sede histórica del partido, que estaba plagada de dirigentes del kirchnerismo que esperaban, junto a ex presidenta, la confirmación de su condena en la causa Vialidad por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Esa tarde Kicillof entró a histórico edificio en el auto de la gobernación y fue cuestionado por la militancia cristinista con cánticos que le recordaba que el liderazgo del peronismo estaba en manos de una mujer y que esa mujer era Cristina Kirchner. Fue un momento de mucha tensión y cargado de reproches. Un capítulo de la historia reciente del peronismo.

El último mano a mano entre ellos ocurrió el 6 de ese mismo mes. En ese momento ambos decidieron armar una mesa para discutir las condiciones de la unidad. La convergencia de todos los sectores en una lista única. Fue uno de los pasos que destrabó la negociación en el medio de una interna descarnada.

Los principales dirigentes del cristinismo le venían reclamando a Kicillof, públicamente, que visite a la ex presidenta en su lugar de detención. Aunque no lo digan a viva voz, para evitar que reflote la interna, piensan que el tiempo que dejó pasar para ir a verla expone su intención de alejarse. Además, lo consideran un desagradecido. Es la misma línea de acusaciones que se mantiene en el tiempo pero que está ocultada por la campaña y la necesidad de mostrarse compactos.