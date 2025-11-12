Avanza en Catamarca la ordenanza para regular Uber en la Capital

El concejal Fernando Navarro confirmó que el Consejo Deliberante votará una ordenanza que regulará el uso de las aplicaciones como Uber. La medida busca poner fin a la falta de normas claras y garantizar igualdad de condiciones con taxis y remises estableciendo los mismos requisitos en licencias, seguros y antigüedad de los vehículos.

Navarro aclaró que la norma no fijará cupos por el momento y permitirá que taxis y remises también trabajen con plataformas digitales. En cambio, Uber Moto no será regulado por ahora debido a la falta de seguros adecuados.

Según Navarro, la medida equiparará a quienes “ya venían trabajando hace años como taxis y remises, para que no generan un privilegio en relación a otros, sino que se les exigen las mismas condiciones en los autos, en la antigüedad de los autos, en las calidades de los carné conducibles y en todos los requisitos que se le exige a un taxi se le exigen a un Uber. La única diferencia es que no tienes que ser amigo del intendente, amigo de un concejal o de un funcionario de la municipalidad para trabajar en el transporte público de pasajeros en autos, para que te otorguen una licencia, que se la vendían en el mercado negro, digamos, si bien estaba prohibido, pero se transferían las licencias por las equis cantidades de pesos”.