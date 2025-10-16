Radio TV Valle Viejo
Autoridades de Catamarca recorrieron la obra del nuevo edificio para el IES de Icaño

El gobernador Raúl Jalil, junto al intendente Franco Carletta y el senador Pío Carletta, recorrió los avances de la construcción del nuevo edificio del Instituto de Estudios Superiores (IES) de Icaño, ubicado en el Polo Productivo de la localidad. También acompañó la diputada provincial, María Argerich. 

La obra, que ya cuenta con un 80% de avance, se ejecuta con fondos municipales y el apoyo del Gobierno provincial, en el marco de una tarea conjunta orientada a fortalecer la infraestructura educativa en el interior catamarqueño.

El jefe comunal Franco Carletta destacó la importancia del proyecto al mencionar que “estamos haciendo esta obra para que nuestros jóvenes puedan estudiar, desarrollarse y obtener capacidades que les permitan enfrentar al mundo con títulos técnicos. Queremos que puedan formarse y contribuir al desarrollo de nuestra región y nuestro pueblo”.

El nuevo edificio del IES contará con aproximadamente 360 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en aulas, sanitarios para alumnos y docentes, un Salón de Usos Múltiples (SUM) y salas para profesores. Todos los trabajos se realizan bajo normas y estándares de calidad que garanticen espacios cómodos, seguros y funcionales para la comunidad educativa.

