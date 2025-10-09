Autoconvocados: “Llamamos a la docencia de toda Catamarca a tomar la huelga en nuestras manos y parar masivamente el martes 14 de octubre”

Los docentes Autoconvocados de Catamarca emitieron hoy jueves un comunicado llamando a un paro docente y cargando contra ATECa, al tiempo que proponen una movilización a Casa de Gobierno el mismo día de la medida de fuerza.

La publicación en redes señala: “La conducción de ATECa está vaciando y boicoteando el paro, negándose a enfrentar al gobierno de Raúl Jalil, del cual son colaboradores directos en la política de destrucción salarial, laboral y educativa. La huelga es un derecho constitucional de todos los trabajadores, afiliados y no afiliados. Convocamos a todas las seccionales, departamentos y localidades del interior a preparar sus delegaciones y viajar a Capital para marchar juntos y manifestar por los reclamos de la docencia. Cronograma de la jornada: 10:00 h – Concentración y recepción de delegaciones Marcha y manifestación: ¡Vamos a rodear la Casa de Gobierno! Es momento de unir todos los reclamos pendientes de todos los niveles y modalidades. Después de la manifestación, nos reuniremos en asamblea para recargar energías, brindarnos apoyo mutuo y resolver las próximas acciones hasta conquistar nuestros derechos. Lista Magenta Verde – ATECa Docentes Autoconvocados de Catamarca”.