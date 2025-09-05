Aunque se declara inocente, el asesino serial de Jujuy será imputado por un cuarto homicidio

Mientras Matías Jurado volvió a proclamarse inocente y desconocer todos los hechos que se le atribuyen en la investigación que lo tiene señalado como un presunto asesino serial, la fiscalía espera por una nueva jornada de ampliación de imputación en su contra.

A los cargos anteriores, con la confirmación de los ADN de Juan Ponce y Miguel Quispe entre los restos hallados dentro de la vivienda del sector 8 de Marzo de Alto Comedero, la carátula en contra de Jurado cambiará a “Homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y placer, cuatro hechos”.

Cronológicamente, el sujeto de 37 años fue acusado en un principio por la supuesta autoría del crimen de Jorge Anachuri, al cual se le agregó en una segunda audiencia de imputación, el cargo por el presunto homicidio de Sergio Alejandro Sosa.

Fue justamente en aquella jornada, cuando de acuerdo a lo informado por el fiscal Regional Guillermo Beller, Matías Jurado volvió a proclamarse inocente de todos esos cargos. “En la segunda audiencia, la de ampliación de imputación, fue la segunda vez que tuvo la oportunidad de declarar. Y ha ido en el mismo sentido de la primera declaración, que era simplemente negar. Negar los hechos, negar cada uno de los puntos de la exposición de los fiscales en esa audiencia que iban estableciendo los hechos que se le atribuían a él, como así también las evidencias que habían en su contra”.

Agregó el representante del Ministerio Público de la Acusación que Jurado “ha negado ser partícipe de esos hechos, de ser el autor. Ha negado estar con cada una de esas personas, haberse subido a ese taxi. Ha negado todo lo que se le ha imputado y atribuido. Y tiene el derecho de hacerlo, por supuesto. También tenía el derecho de abstenerse de declarar sin que eso sea una presunción en su contra. Vamos a ver ahora, qué vamos a a tener nosotros que ampliar, porque entenemos con estos dos ADN, se van a ampliar por dos hechos más. Vamos a ver si en ese sentido decide decir algo más. Si decide cambiar o simplemente quizás se abstiene de seguir declarando”.

Su estadía en prisión

En cuanto a cómo sigue pasando la prisión preventiva Matías Jurado dentro del Establecimiento Penitenciario Nº 1 del barrio Gorriti, el fiscal Regional comentó que “ahora está cumplimiento un aislamiento preventivo. Él tiene un aislamiento total. Está siendo, quizás por una cuestión de precaución para él, quizás por una cuestión de precaución para terceros, monitoreado a las 24 horas del día con cámaras por el personal del servicio penitenciario”.

Agregó que “esa es momentáneamente la modalidad en que él está cumpliendo su estadía. Tiene, por supuesto, acceso a a comunicarse con su abogado defensor. No hay nada que haya cambiado. En algún momento quizás si eso se modifica, entiendo que tendrá que ver también con las reglas del servicio penitenciario y que ellos puedan garantizar que todo vaya a darse de manera de la manera más controlada posible”.