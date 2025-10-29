Aumento para la AUH: cuánto se cobra con Tarjeta Alimentar y Complemento Leche en noviembre

La Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirá una suba del 2,08% en noviembre, de acuerdo con la fórmula de movilidad aplicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Con esta actualización, una familia tipo que perciba la AUH junto con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días llegará a cobrar un total de $318.583,60.

Cuánto cobrará una familia con AUH en noviembre

Para el caso de una familia con dos hijos, de los cuales uno tiene hasta tres años, los montos que liquida ANSES se desglosan de la siguiente manera:

· AUH (dos hijos): $191.505,60 (ya descontado el 20% retenido).

· Tarjeta Alimentar: $81.936.

· Complemento Leche: $45.142.

· Total a cobrar: $318.583,60.

Nuevo monto de la AUH con aumento

Con el incremento del 2,08%, el valor de la AUH por cada hijo se ubicará en $119.691. De ese importe, ANSES retiene el 20% ($23.938,20) y paga $95.752,80 de manera directa por cada menor. Por lo tanto, una familia con dos hijos percibirá $191.505,60 mensuales en concepto de AUH.

Tarjeta Alimentar: quiénes la cobran y cuánto

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la AUH, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. El beneficio se otorga a los titulares con hijos de hasta 17 años, o sin límite de edad en caso de discapacidad.

Los valores vigentes, establecidos por la Resolución 111/2024 del Ministerio de Capital Humano, son los siguientes:

· $52.250 para familias con 1 hijo.

· $81.936 para familias con 2 hijos.

· $108.062 para familias con 3 o más hijos.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

El Complemento Leche está destinado a niños de hasta 3 años y a personas embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social.

En noviembre, su monto será de $45.142 y se depositará en la misma fecha que la AUH, sin necesidad de solicitud previa.