Aumento de asignaciones familiares: quiénes no cobrarán en octubre y por qué

Suba de asignaciones familiares y AUH. A partir de octubre de 2025, la percepción de un ingreso superior a $2.403.613 por parte de una de las personas integrantes del grupo familiar, excluye a al mismo del cobro de las asignaciones familiares de Anses, aun cuando la suma de sus ingresos (IGF) no supere el límite máximo total establecido para toda la familia que es de $ 4.807.226.

Por ello, quienes se excedan de alguno de estos montos dejarán de percibir el beneficio. Así se fijó en el artículo 4 de la Resolución 318/2025 publicada en el Boletín Oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

Se trata de la norma que fijó un aumento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares a partir de octubre de 2025.

Según lo explicitado, “el incremento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares previstas en la Ley N° 24.714será equivalente a 1,88%”.

“En cuando, por aplicación del incremento mencionado en el artículo 1º de la presente, el monto de las asignaciones familiares y/o el valor de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar resulten con decimales, se aplicará redondeo al valor entero siguiente”, se informó.

De esta manera, la AUH, que comprende a más de 4,5 millones de chicos, y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) será de $ 117.252. Con hijos con discapacidad, la AUH pasa a $ 381.791. Mientras que la Asignación por nacimiento será de $ 68.341.

Trabajadores en relación de dependencia

Las asignaciones por hijo y prenatal, que se determinan por rango de ingresos familiares (IGF), para los trabajadores en relación de dependencia, serán las siguientes:

Quienes perciban ingresos de Rango I, es decir aquellos de hasta 907.793, cobrarán $ 58.631.

Los grupos familiares que tengan un salario de $ 907.793,01 y $ 1.331.368 están comprendidos dentro del Rango II y recibirán una asignación de $ 39.548 mensuales por hijo.

Aquellos grupos familiares con ingresos entre 1.331.368,01 y $ 1.537.111, el monto de la asignación será de $ 23.920.

Los ingresos pertenecientes al Rango IV, es decir de $ $ 1.537.111,01 y $ 4.807.226, recibirán una asignación de $ 12.340.

Otros beneficios

En tanto, la Asignación por Nacimiento será de $ 68.341, la Asignación por Adopción aumentará a $ 408.616, la Asignación por Matrimonio trepará $ 102.330, siempre que el Ingreso General Familiar (IGF) no supere los $ 4.807.226La asignación Prenatal escalará $ $ 58.631para los sectores que perciban menores haberes, con variaciones basadas en el ingreso familiar, descendiendo hasta $ 12.340 según el rango arriba explicitado.

Las autoridades remarcaron que las familias que pretendan acceder al cobro de las asignaciones familiares no deberán tener un ingreso superior a $2.403.613. En caso de que el monto fuera mayor, dejarían de ser considerados dentro de la población, para que la sería destinada la ayuda social.