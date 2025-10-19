Radio TV Valle Viejo
Aumento confirmado: de cuánto es la AUH en noviembre 2025

La Asignación Universal por Hijo (AUH) que paga la ANSES tuvo un nuevo aumento en noviembre 2025, en línea con la fórmula de actualización mensual basada en la inflación. Según informó oficialmente el organismo, este mes la suba es del 2,08%, correspondiente al índice de precios al consumidor (IPC) registrado en septiembre.

De esta manera, los nuevos montos para la AUH ya se encuentran vigentes y alcanzan a más de 2,5 millones de familias en todo el país, beneficiando a más de 4,3 millones de niños y adolescentes. Además, se confirmó que también se actualiza la Asignación por Embarazo en el mismo porcentaje.

Los valores actualizados para noviembre 2025 son los siguientes:

AUH por hijo: $95.737,66

AUH por hijo con discapacidad: $311.748,35

Asignación por embarazo: $95.737,66

El 20% retenido y cómo recuperarlo con la Libreta AUH

Es importante recordar que el 20% del monto mensual es retenido por ANSES hasta que se presente la Libreta AUH, un documento que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y asistencia escolar del menor. La presentación de esta libreta es indispensable para acceder al pago total de la asignación.

La ANSES habilitó la posibilidad de realizar este trámite de manera 100% digital a través del sitio web oficial, sin necesidad de acercarse a una oficina. El plazo para presentar la Libreta AUH correspondiente al ciclo 2025 es hasta el 31 de diciembre de este mismo año.

Foto: La Nación.
Para facilitar la gestión, el organismo recordó que el formulario puede descargarse, imprimirse y completarse en la escuela o centro de salud donde se atiende el menor. Luego, debe subirse una foto clara del documento completo en el portal de Mi ANSES.

Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH 2025 online

El procedimiento para presentar la Libreta AUH 2025 es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección “Hijos” y hacer clic en “Libreta AUH”.

Verificar los datos de cada menor y generar el formulario si falta alguna sección.

Imprimir el documento y llevarlo al centro de salud o escuela correspondiente.

Tomar una fotografía clara del formulario completo, asegurando que se vean las cuatro esquinas y esté bien iluminada.

Subir la imagen desde el mismo portal de Mi ANSES.

La imagen debe estar en formato JPG y pesar menos de 3 MB. Una vez aprobada la presentación, ANSES acredita el 20% retenido durante el año, monto que puede significar un ingreso extra importante para muchas familias. 

