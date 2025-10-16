Radio TV Valle Viejo
AUH: cuál es la fecha límite para cobrar $43.000 extra en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha anunciado que algunas titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un beneficio extraordinario en octubre de 2025. Además del monto habitual de la asignación, las beneficiarias podrán acceder a un extra de $43.522,29 gracias al “Complemento Leche”, un apoyo económico destinado a madres gestantes y titulares de AUH con hijos menores de tres años. Este complemento forma parte del Plan “1000 Días”, que tiene como objetivo mejorar la nutrición de los menores durante los primeros años de vida.

¿Qué madres pueden acceder al extra de Anses?

El Complemento Leche está dirigido a dos grupos específicos: las madres gestantes que reciban la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las titulares de AUH con hijos menores de tres años. Este beneficio se ha establecido para asegurar una mejor nutrición de los más pequeños y es compatible con la Tarjeta Alimentar, lo que permite a muchas familias recibir ambos beneficios al mismo tiempo.

El monto extra de $43.522,29 se paga una vez al año y se abona junto con el calendario de pagos de la AUH. Para aquellas que ya reciben la Asignación Universal por Hijo, este complemento les llega a través de la misma vía de pago, lo que facilita la gestión para las beneficiarias. A la par, Anses ha confirmado un ajuste del 1,88% sobre las asignaciones familiares, lo que implica un aumento en el monto general de la AUH, que en octubre alcanza los $117.252 y puede llegar hasta los $152.428 en la zona 1 (Patagonia y el partido bonaerense de Carmen de Patagones).

Fechas de cobro para las titulares de AUH

Como parte del calendario de pagos de octubre, Anses también ha establecido las fechas de cobro para los titulares de AUH según el número de terminación de su DNI. En octubre, aquellos con DNI terminados en 0 cobraron el 8 de octubre, los terminados en 1 y 2 el 9 de octubre, los terminados en 3 el 13 de octubre, y los terminados en 4 el 14 de octubre. El pago continuará con los DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9 hasta el 21 de octubre.

Cabe señalar que el 20% restante de la AUH, que se acumula a lo largo del año y corresponde al complemento anual, se cobra tras la presentación de la libreta de asignación universal. Las beneficiarias deberán asegurarse de cumplir con este requisito para poder recibir la totalidad de su asignación correspondiente.

¿Cómo acceder al Complemento Leche de Anses?

El Complemento Leche forma parte de una política pública destinada a garantizar la nutrición adecuada de los niños durante sus primeros años. Las beneficiarias no necesitan realizar trámites adicionales para acceder a este extra, ya que el beneficio se otorga automáticamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos por Anses. El complemento es compatible con otros beneficios sociales, lo que permite que las madres de menores de tres años puedan acceder tanto a la AUH como a la Tarjeta Alimentar sin inconvenientes. 

