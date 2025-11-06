Radio TV Valle Viejo
Audio de policía de la Federal que se defendió de un robo: “delincuente abatido, como tiene que ser”

El martes por la tarde, el barrio de Núñez fue escenario de una violenta salidera bancaria que terminó con un delincuente muerto. En las últimas horas, se viralizó el audio de su llamado al 911: “Un delincuente abatido, como tiene que ser”, moduló el policía retirado que se defendió a los tiros tras ser asaltado.

Todo comenzó en pleno Microcentro porteño, en Corrientes y Reconquista, donde un hombre retiró una suma de dinero de una financiera. Lo acompañaba su amigo, J. L. M., agente retirado de la Policía Federal Argentina.

Sin saberlo, ambos fueron seguidos por dos motochorros que los “marcaron” desde el centro. Cuando llegaron a la esquina de Cuba e Iberá, en Núñez, los ladrones los cruzaron. En ese momento, el exoficial no dudó, sacó su arma reglamentaria y se defendió.

Uno de los asaltantes cayó abatido en el lugar, mientras que el otro escapó a toda velocidad en la moto.El audio que se hizo viral: “Un delincuente abatido, como tiene que ser”

Segundos después del tiroteo, el efectivo se comunicó con el 911 para pedir refuerzos y relatar lo ocurrido. “Escuchame, soy personal policial, acabo de mantener enfrentamiento armado. Esto es en capital. Jurisdicción de ex comisaría 35. Cuba e Iberá. Un delincuente abatido, como tiene que ser”, dijo a la operaria.

En la modulación, el policía dejó en claro que actuó en defensa propia y que logró recuperar la mochila con el dinero robado. “Me acaban de robar y recaté mi mochila. La tengo acá”, explicó, mientras pedía desesperado la presencia de más efectivos en la zona.

El agente retirado resultó ileso y fue trasladado a la Comisaría Vecinal 13B. Por disposición del Juzgado Nacional Criminal y Correccional, a cargo del juez Marcelo Muffatti, quedó detenido preventivamente mientras avanza la investigación.

El delincuente recibió el disparo por la espalda. Este dato complicaría al policía, quien insiste que se trató de un caso de legítima defensa. 

