Atraparon en Catamarca a un joven que era buscado por violencia familiar y de género

En la esquina de las avenidas Alem y Güemes, numerarios del Grupo de Acción Operativa (GAO) identificaron a un joven de 28 años de edad.

Al consultar en el sistema informativo, los policías establecieron que esta persona contaba con un requerimiento a raíz de una causa que se tramita en la Unidad Judicial N° 10, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género, en virtud de lo cual fue arrestada en averiguación del hecho y luego alojada en la Seccional Primera, que por jurisdicción corresponde, a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente.