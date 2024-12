Atrapan en La Rioja al femicida que mató y enterró a su sobrina Karen en Tucumán (Video)

El horror invadió este fin de semana a la ciudad de Concepción, una de las más importantes de la provincia de Tucumán, cuando encontraron muerta a una joven de 22 años que era buscada desde hace una semana. Estaba en una fosa ubicada en la parte trasera de la casa de su tío, quien fue detenido en la terminal de ómnibus La Rioja cuando intentaba escapar.

El hallazgo fue realizado por su padre, quien había visto por última vez a Karen Rodríguez el pasado lunes a la noche, cuando ella le avisó que salía de su casa.

Sin embargo, la joven no regresó y el hombre, llamado Mario, no solo efectuó la denuncia correspondiente, sino que, además, inició una intensa búsqueda para encontrarla.

“Me mandaron un mensaje en el que me aseguraban que a mi hija la habían visto en la casa de su tío. Entré, él no estaba y algo me hizo presentir que ella estaba en ese lugar”, admitió el padre.

En esa dirección, agregó: “En el fondo observé una chapa que estaba sobre una tierra removida. Era una fosa. Entonces comencé desesperado a abrirla con mis manos y ahí estaba Karen. No dudé en reconocerla”.

El lugar donde Mario halló a su hija está ubicado en el barrio Cristo Rey de la ciudad. Se trata de una casa que el principal sospechoso del crimen compartía con la tía de la víctima y en la que permaneció después de que se separaron.

“En estos días al tipo se lo veía ir y venir nervioso, como si hubiera estado muy drogado o alcoholizado”, comentaron vecinos.

Lo cierto es que, tras recibir denuncias sobre un fuerte olor proveniente del fondo de esa casa, las autoridades dispusieron la detención de Matías Bulacio, de 34 años, a quien no hallaron en esa vivienda pero sí ubicaron en la terminal de La Rioja, hasta donde había llegado en un micro de larga distancia, con el fin de escaparse.

“En todo momento, mi cuñada trató de desviar mis sospechas de que su expareja algo sabía de mi hija. Con ella ya habíamos estado en esa casa y decía que ahí no había nada. No puedo creer que mi propia familia esté involucrada en esto”, se lamentó Mario.