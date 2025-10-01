Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Atrapan a un peligroso arrebatador en Catamarca

A las 21:45 de la noche de ayer, a través del SAE-911, numerarios de la Comisaría Novena tomaron conocimiento que una persona del sexo masculino habría intentado arrebatarle sus pertenencias a un hombre, a bordo de una motocicleta Honda CG Titán 150 cc., de color blanco, en la avenida Los Minerales, para luego darse a la fuga.

De inmediato, los uniformados llegaron hasta la intersección de las calles Jorge Luis Borges y Eduardo Estévez, donde observaron a un sujeto con características similares, quien al notar la presencia policial emprendió nuevamente la huida, por lo que se inició una persecución que terminó en inmediaciones del lugar, donde derrapó, para luego tornarse agresivo y arrojarle piedras a un Oficial de Policía, por lo que el personal interviniente procedió a la aprehensión del joven de apellido Mercado (20) y al secuestro del rodado.

Finalmente, se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 9, mientras que el aprehendido fue alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

  • Catamarca: despidieron a 15 trabajadores de la fábrica NEBA

    Catamarca: despidieron a 15 trabajadores de la fábrica NEBA

    Trabajadores de la fábrica NEBA, ubicada en El Pantanillo, fueron cesanteados en las últimas horas. Los empleados despedidos expresaron su preocupación por la medida y sobre el futuro laboral. Cabe destacar que no hubo un pronunciamiento de la patronal ni de Inspección Laboral sobre los motivos de las cesantias.

  • La publicación de Patricia Bullrich sobre la detención de Matías Ozorio casi provoca que Pequeño J se escape

    La publicación de Patricia Bullrich sobre la detención de Matías Ozorio casi provoca que Pequeño J se escape

    El criminólogo y periodista especializado en policiales y judiciales, Ignacio González Prieto, contó en Radio Rivadavia que hay un “gran enojo” con la ministra Patricia Bullrich debido a que su publicación en redes sociales de la detención de Matías Ozorio en Perú “puso en peligro la captura de Pequeño J”, ambos acusados por el triple crimen narco. “La Policía lo estaba…

  • Catamarca: el vicegobernador Dusso recibió a empresas nacionales e internacionales

    Catamarca: el vicegobernador Dusso recibió a empresas nacionales e internacionales

    El vicegobernador Rubén Dusso recibió esta mañana en su despacho a un grupo de representantes de diversas empresas, tanto nacionales como internacionales, que se encuentran de visita en la provincia en el marco del 14° Seminario Internacional de Litio que se llevó adelante esta semana en Catamarca. La reunión fue provechosa para el objetivo de…

  • “Si te metés conmigo, te metés con Dios”, la sugestiva frase de “Pequeño J” en la puerta de la casa de su novia

    “Si te metés conmigo, te metés con Dios”, la sugestiva frase de “Pequeño J” en la puerta de la casa de su novia

    “En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores”, decía el mensaje que dejaron los boqueteros en el denominado “Robo del Siglo” a la sucursal del Banco Río en Acassuso, en enero de 2006. “Pequeño J” no quiso ser menos y dejó un mensaje escrito en una de las puertas de la vivienda…

  • Excombatientes kirchneristas desplegaron en las Islas Malvinas una bandera con la leyenda “Cristina libre”

    Excombatientes kirchneristas desplegaron en las Islas Malvinas una bandera con la leyenda “Cristina libre”

    Integrantes del Centro de Excombatientes de La Plata, identificado con el kirchnerismo, desplegó en las Islas Malvinas una bandera para pedir la liberación de Cristina Kirchner, que cumple la condena de seis años de prisión en su domicilio por fraude al Estado. La audaz iniciativa cosechó la “enérgica condena” de la Federación de Veteranos de Malvinas de la Provincia de…

  • Atrapan a un peligroso arrebatador en Catamarca

    Atrapan a un peligroso arrebatador en Catamarca

    A las 21:45 de la noche de ayer, a través del SAE-911, numerarios de la Comisaría Novena tomaron conocimiento que una persona del sexo masculino habría intentado arrebatarle sus pertenencias a un hombre, a bordo de una motocicleta Honda CG Titán 150 cc., de color blanco, en la avenida Los Minerales, para luego darse a la fuga. De inmediato, los uniformados…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3