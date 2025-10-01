Atrapan a un peligroso arrebatador en Catamarca

A las 21:45 de la noche de ayer, a través del SAE-911, numerarios de la Comisaría Novena tomaron conocimiento que una persona del sexo masculino habría intentado arrebatarle sus pertenencias a un hombre, a bordo de una motocicleta Honda CG Titán 150 cc., de color blanco, en la avenida Los Minerales, para luego darse a la fuga.

De inmediato, los uniformados llegaron hasta la intersección de las calles Jorge Luis Borges y Eduardo Estévez, donde observaron a un sujeto con características similares, quien al notar la presencia policial emprendió nuevamente la huida, por lo que se inició una persecución que terminó en inmediaciones del lugar, donde derrapó, para luego tornarse agresivo y arrojarle piedras a un Oficial de Policía, por lo que el personal interviniente procedió a la aprehensión del joven de apellido Mercado (20) y al secuestro del rodado.

Finalmente, se invitó al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 9, mientras que el aprehendido fue alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.