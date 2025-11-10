Atlético Tucumán se aseguró la permanencia en Primera: Godoy Cruz perdió, quedó último, y dependerá de un milagro para salvar la categoría

Godoy Cruz jugó ante Atlético Tucumán por la 15ª y penúltima fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional un partido de suma importancia, de cara a la permanencia del Tomba en la máxima categoría.

El encuentro se disputó en el estadio Presidente Fierro bajo el arbitraje de Sebastián Zunino, y lo ganó el local 2 a 1.

► GOL de Atlético Tucumán (1 a 0). A los 18 minutos, en el primer ataque del local, una pelota cruzada al segundo palo , y ante la palomita de Ramiro Ruiz, Juan Moran cabeceó, dio en el palo y se fue hacia el arco. Su compañero Rasmussen, aparentemente, no la pudo sacar sobre la línea y el árbitro Zunino decretó autogol de Morán.

► GOL de Atlético Tucumán (2 a 0): Tras un tiro libre, a los 70′, Marcelo Ortiz ganó la espalda de los defensores, y de cabeza anotó el segundo tanto para el dueño de casa.

► GOL de Godoy Cruz (2 a 1): a los 80′ Santino Andino aprovechó una habilitación del arquero Mansilla, que no retuvo el remate de Barrea y se la sirvió al delantero que descontó y encendió la esperanza tombina,