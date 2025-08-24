Atlético Tucumán goleó a Talleres 3 a 0 por el Torneo Clausura

Atlético Tucumán vivió una noche soñada en el José Fierro al imponerse por 3-0 frente a Talleres de Córdoba, en la sexta fecha del Torneo Clausura.

El “Decano” fue ampliamente superior y aprovechó cada momento clave para quedarse con una victoria que lo acerca a los puestos de protagonismo en la tabla.

El conjunto local abrió el marcador a los 15 minutos con un cabezazo certero de Leandro Díaz, que conectó un centro preciso de Nicolás Laméndola. A los 31, Miguel Brizuela estiró la diferencia con un remate desde afuera del área que se metió junto al palo izquierdo de Guido Herrera.

Apenas iniciada la segunda mitad, los dirigidos por Lucas Pusineri liquidaron el pleito: a los dos minutos, Adrián Sánchez, tras un rebote en el área, empujó la pelota para sellar el 3-0 definitivo.