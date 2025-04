Atlético Tucumán ganó 3-2 a Instituto en el José Fierro por el Torneo Apertura

Atlético Tucumán saldrá al verde césped del José Fierro con la obligación y presión de volver al triunfo en el torneo Apertura de la Liga Profesional, en la que acumula 5 derrotas consecutivas que lo mantienen en el fondo de las tablas: la de la Zona B y la Anual.

Si bien el Decano volvió a sonreír el pasado miércoles ante All Boys por Copa Argentina, sabe de la necesidad de volver a sumar de a tres puntos, en especial en casa, donde perdió en sus últimas tres presentaciones, con Gimnasia de La Plata, Newell’s y Vélez Sarsfield.

Ante este difícil panorama, Lucas Pusineri tendría algunas dudas para armar el 11 titular, que en el último partido del torneo tuvo la grave lesión de Juan Infante, que de recuperar reaparecerá en el 2026. Si bien, Matías Orihuella es el reemplazante natural de Infante, este presenta una molestia que podría dejarlo afuera del choque con la Gloria, y su lugar sería ocupado por Matías de Los Santos, que regresaría a la dupla central junto a Gianluca Ferrari y correría a Miguel Brisuela al sector izquierdo.

En el medio, el panorama sería más claro para el entrenador, ya que Adrián Sánchez, Guillermo Acosta y Franco Nicola seguirían como titulares, mientras que arriba Mateo Coronel compartiría dupla con Leandro Díaz o Lisandro Cabrera.

Por su parte, Instituto se posiciona en el décimo puesto con 11 puntos, a tan solo un empate de alcanzar a Gimnasia de La Plata por la última plaza que da la clasificación a los octavos de final. Los cordobeses llegan embalados gracias a la goleada en la Copa Argentina al imponerse 3 a 0 ante Deportivo Madryn.

El segundo tiempo entre Atlético e Instituto arrancó con todo: el Decano aumentó la ventaja y se puso 2 a 0 con un gol de Brizuela tras una jugada de laboratorio pero La Gloria llegó al descuento a través de Luna. El empate llegó a través del mismo delantero con un gran tiro libre. Pero sobre el final, y a 7 segundos de haber ingresado, Nicolás Laméndola puso el épico 3 a 2 para un triunfazo inolvidable.

Envalentonado por irse al descanso 1 a 0 con el golazo de Mateo Coronel, el Decano salió a jugar mejor parado el complemento y en una jugada preparada donde ganaron los dos centrales (Ferrari la bajó, Brizuela la empujó) llegó el 2 a 0 que le devolvió la fe a Pusineri, quien besó la estampita como hace mucho no lo hacía.

Pero al minuto llegó un penal que fue discutido por la defensa local, pero que en la repetición no dejó dudas: en el momento que iba a ejecutar, llegó la falta en el área y el árbitro no dudó: Luna descontó, Juan González no pudo hacer nada y hay partido en el Monumental.

Instituto creció en el partido, Atlético se olvidó de atacar y el empate llegó con un tiro libre impresionante para un baldazo en el Monumental.