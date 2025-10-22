Atlético Tucumán despidió al técnico Lucas Pusineri en medio de una fuerte crisis interna

Atlético Tucumán decidió poner fin al ciclo de Lucas Pusineri como director técnico del plantel profesional. La derrota ante San Lorenzo y la profunda crisis institucional que atraviesa el club fueron determinantes para la salida del entrenador, quien había asumido en febrero de este año.

Mientras la dirigencia busca un reemplazo definitivo, Hugo Colace, actual DT de la Reserva, asumirá de manera interina para conducir al equipo en los próximos compromisos.

El despido se da en un contexto complicado: el club arrastra una racha de malos resultados y un creciente conflicto entre los jugadores y la dirigencia por premios adeudados, lo que generó tensión en el vestuario y malestar entre los hinchas.

El presidente Mario Leito reconoció públicamente la deuda con el plantel, aunque aseguró que se trata de un “problema financiero” y no económico. Sin embargo, el clima interno está lejos de calmarse: los resultados no acompañan y la paciencia del público tucumano se agota.

La salida de Pusineri marca el fin de un ciclo que comenzó con expectativas altas, pero que terminó envuelto en reclamos, frustración y descontento general.