ATE insiste con el pedido de bono de fin de año en Catamarca

Ricardo Arévalo, secretario general de ATE Catamarca, este martes volvió sobre el pedido de bono para fin de año, basándose en declaraciones del propio gobernador Raúl Jalil, cuando asegura que la provincia está económicamente equilibrada: “Si está equilibrada, estaría en condiciones de dar un bono con recursos provinciales, con recursos mineros. Al ser un bono de fin de año la Provincia también puede afrontar de sus propios recursos o la Coparticipación”, consideró el gremialista.

Arévalo volvió sobre argumentos ya esgrimidos, que hasta aquí no le dieron resultado ante el Ejecutivo: “Hemos tenido pérdidas de más de 37 mil trabajadores de los organismos nacionales. Esto no es favorable para ningún trabajador que le imponen un costo de vida tan alto y los sueldos que van a la baja. No tenemos nada para festejar. No ha sido un año bueno para la clase trabajadora”.