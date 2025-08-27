Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Atacaron a piedrazos a Milei durante caravana en Lomas de Zamora y fue evacuado

El presidente Javier Milei debió ser evacuado este sábado en medio de graves incidentes ocurridos durante una caravana en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. El mandatario, que viajaba en una camioneta blanca junto a su hermana Karina Milei y al diputado José Luis Espert, fue blanco de agresiones con piedras y botellas de plástico.

Las imágenes difundidas por LN+ mostraron que la violencia se desató cuando la caravana transitaba por la intersección de Hipólito Yrigoyen y Portela, en pleno centro del municipio. Allí, el vehículo presidencial comenzó a recibir impactos que obligaron al conductor a acelerar para sacar al Presidente de la zona de riesgo, siguiendo las indicaciones de la custodia.

El candidato a senador de la Tercera Sección Electoral por La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, también resultó alcanzado por una pedrada durante el episodio.

Evacuación de Milei y suspensión del acto

Minutos después de los primeros incidentes, la camioneta oficial debió interrumpir su marcha y Milei, junto a su hermana, fue trasladado a otro vehículo cerrado para garantizar su seguridad. En tanto, Espert abandonó la zona en moto ante la escalada de agresiones.

La caravana, que formaba parte de la campaña electoral de La Libertad Avanza, quedó suspendida por decisión de la seguridad presidencial. Testigos indicaron que además de piedrazos, se produjeron empujones y golpes entre manifestantes y militantes libertarios que habían acudido para acompañar al Presidente.

El presidente Javier Milei fue agredido a piedrazos. (Clarín).
El presidente Javier Milei fue agredido a piedrazos. (Clarín).

Repercusiones políticas

El hecho generó una inmediata reacción de referentes del Gobierno. El ministro de Defensa, Luis Petri, publicó un mensaje en redes sociales en el que acusó a sectores kirchneristas de estar detrás de la agresión.

“Una vez más, la vieja política mostró su cara: militantes kirchneristas atacaron con piedras la caravana del Presidente”, expresó. Y agregó: “Violencia y atraso, todo lo que los argentinos no quieren. En septiembre se termina y en octubre también. Kirchnerismo nunca más”.

Por el momento, no se registraron detenciones y la investigación quedó a cargo de las fuerzas de seguridad locales. 

  • Hoy inauguraron el camino a El Tolar, la obra tan reclamada por un pueblo

    Hoy inauguraron el camino a El Tolar, la obra tan reclamada por un pueblo

    Con la presencia del gobernador Raúl Jalil y parte del equipo de gobierno, quedó oficialmente inaugurado el camino. Después de décadas de espera, los vecinos y vecinas de El Tolar celebraron la concreción de un sueño largamente postergado: tener un acceso vial adecuado. Con la presencia del gobernador Raúl Jalil, el ministro de Gobierno, Seguridad…

  • Murió Raúl Barboza, el gran embajador del chamamé en el mundo tenía 87 años

    Murió Raúl Barboza, el gran embajador del chamamé en el mundo tenía 87 años

    El acordeonista y compositor Raúl Barboza falleció este miércoles 27 de agosto de 2025, a los 87 años, en París (Francia), ciudad en la que estaba radicado desde 1987. La noticia fue confirmada por su productor artístico, Alberto Felici, quien informó que el deceso se produjo durante la tarde, a través de un comunicado que…

  • Identificaron en rueda de reconocimiento a un violento arrebatador de Catamarca

    Identificaron en rueda de reconocimiento a un violento arrebatador de Catamarca

    Conforme a una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 6, en la que una joven mujer de 25 años de edad indicó que su abuela de 69 años, habría sido víctima de un violento arrebato, en inmediaciones a un supermercado, del barrio Mi Guachito, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la…

  • Aprobaron la Carrera de Medicina en Jujuy

    Aprobaron la Carrera de Medicina en Jujuy

    Hace unos meses, se conocían las expectativas para que la carrera de Medicina en Jujuy arranque en 2026. Desde la Agencia Provincial para la Implementación de la carrera marcaban que el proyecto era evaluado por CONEAU y eran optimistas en tener una aprobación este año para poder iniciar con la propuesta educativa en el corto plazo.…

  • Atacaron a piedrazos a Milei durante caravana en Lomas de Zamora y fue evacuado

    Atacaron a piedrazos a Milei durante caravana en Lomas de Zamora y fue evacuado

    El presidente Javier Milei debió ser evacuado este sábado en medio de graves incidentes ocurridos durante una caravana en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. El mandatario, que viajaba en una camioneta blanca junto a su hermana Karina Milei y al diputado José Luis Espert, fue blanco de agresiones con piedras y botellas de…

  • Catamarca: volcó una camioneta en Capayán y su conductor fue hospitalizado

    Catamarca: volcó una camioneta en Capayán y su conductor fue hospitalizado

    Un grave siniestro vial ocurrió hoy alrededor de las 14:30 sobre la Ruta Nacional 38, a unos 200 metros antes del ingreso a la villa de Capayán. Una camioneta Ford Ranger, que remolcaba un carro cargado con bolsas de arena, volcó y dejó como saldo a su conductor, un joven de apellido Figueroa, de 22…