Atacaron a piedrazos a Milei durante caravana en Lomas de Zamora y fue evacuado

El presidente Javier Milei debió ser evacuado este sábado en medio de graves incidentes ocurridos durante una caravana en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. El mandatario, que viajaba en una camioneta blanca junto a su hermana Karina Milei y al diputado José Luis Espert, fue blanco de agresiones con piedras y botellas de plástico.

Las imágenes difundidas por LN+ mostraron que la violencia se desató cuando la caravana transitaba por la intersección de Hipólito Yrigoyen y Portela, en pleno centro del municipio. Allí, el vehículo presidencial comenzó a recibir impactos que obligaron al conductor a acelerar para sacar al Presidente de la zona de riesgo, siguiendo las indicaciones de la custodia.

El candidato a senador de la Tercera Sección Electoral por La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko, también resultó alcanzado por una pedrada durante el episodio.

Evacuación de Milei y suspensión del acto

Minutos después de los primeros incidentes, la camioneta oficial debió interrumpir su marcha y Milei, junto a su hermana, fue trasladado a otro vehículo cerrado para garantizar su seguridad. En tanto, Espert abandonó la zona en moto ante la escalada de agresiones.

La caravana, que formaba parte de la campaña electoral de La Libertad Avanza, quedó suspendida por decisión de la seguridad presidencial. Testigos indicaron que además de piedrazos, se produjeron empujones y golpes entre manifestantes y militantes libertarios que habían acudido para acompañar al Presidente.

El presidente Javier Milei fue agredido a piedrazos. (Clarín).

Repercusiones políticas

El hecho generó una inmediata reacción de referentes del Gobierno. El ministro de Defensa, Luis Petri, publicó un mensaje en redes sociales en el que acusó a sectores kirchneristas de estar detrás de la agresión.

“Una vez más, la vieja política mostró su cara: militantes kirchneristas atacaron con piedras la caravana del Presidente”, expresó. Y agregó: “Violencia y atraso, todo lo que los argentinos no quieren. En septiembre se termina y en octubre también. Kirchnerismo nunca más”.

Por el momento, no se registraron detenciones y la investigación quedó a cargo de las fuerzas de seguridad locales.