Asumió el presidente Rodrigo Paz: “Nunca más una Bolivia aislada, sometida a ideologías fracasadas”

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dirigió sus primeras palabras como mandatario. “En primer lugar, agradezco a la Pachamama porque nos está limpiando”, indicó, en referencia a la lluvia que hoy cae sobre La Paz.

El flamante jefe de Estado agradeció especialmente al presidente de Argentina, Javier Milei; que arribó a Bolivia tras una gira por EEUU, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. También a los mandatarios de Chile, Gabriel Boric; Ecuador, Daniel Noboa; Uruguay, Yamandú Orsi; y Paraguay, Santiago Peña, por estar presentes en la ceremonia, y a las demás delegaciones internacionales. “Esta es la nueva Bolivia que se abre al mundo. Nunca más una Bolivia aislada, sometida a ideologías fracasadas. Bolivia vuelve al mundo y el mundo vuelve a Bolivia”, remarcó.

“Este lugar no es de poder, es un mandato de servicio a la Patria. No nos han entregado un trono, si no una tarea”, subrayó; al tiempo que prometió: “Jamás abandonaremos a la Patria. Comienza un tiempo de libertad y también de responsabilidad. Nadie está por encima de la ley ni de la Patria”.

Y siguió: “Es tiempo de la unidad. La mentira y la verdad tienen peso pero son diferentes. El peso de la mentira te esclaviza, el peso de la verdad te libera”.