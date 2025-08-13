Radio TV Valle Viejo
Asignaciones familiares y AUH con nuevos montos: cómo sigue el pago por el “feriado”

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) oficializó a fines del mes pasado el aumento de para las asignaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones para el octavo mes del años.

De acuerdo a la Resolución 279/2025 publicada en el Boletín Oficial, el organismo de la Seguridad Social dispuso “el incremento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares” a partir del mes de agosto de 2025.

Según lo explicitado, “el incremento de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares previstas en la Ley N° 24.714 será equivalente a uno con sesenta y dos por ciento (1,62%)”.

En tanto, “cuando, por aplicación del incremento mencionado en el artículo 1º de la presente, el monto de las asignaciones familiares y/o el valor de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar resulten con decimales, se aplicará redondeo al valor entero siguiente”.

Cómo sigue el cronograma de pagos, teniendo en cuenta el día no laborable del viernes:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 2: 12 de agosto

• DNI terminados en 3: 13 de agosto

• DNI terminados en 4: 14 de agosto

• DNI terminados en 5: 18 de agosto

• DNI terminados en 6: 19 de agosto

• DNI terminados en 7: 20 de agosto

• DNI terminados en 8: 21 de agosto

• DNI terminados en 9: 22 de agosto

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 1: 12 de agosto

• DNI terminados en 2: 13 de agosto

• DNI terminados en 3: 14 de agosto

• DNI terminados en 4: 18 de agosto

• DNI terminados en 5: 19 de agosto

• DNI terminados en 6: 20 de agosto

• DNI terminados en 7: 21 de agosto

• DNI terminados en 8: 22 de agosto

• DNI terminados en 9: 25 de agosto

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto

• DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto

• DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 10 de septiembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 10 de septiembre

LOS MONTOS Y RANGOS

De esta manera, la AUH, que comprende a más de 4,5 millones de chicos, y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) será de $ 112.942. Con hijos con discapacidad, la AUH pasa a $ 367.757. Mientras que la Asignación por nacimiento será de $ 65.828.

Trabajadores en relación de dependencia

Las asignaciones por hijo y prenatal, que se determinan por rango de ingresos familiares (IGF), para los trabajadores en relación de dependencia, serán las siguientes:

Quienes perciban ingresos de Rango I, es decir aquellos de hasta $874.426, cobrarán $ 56.475.

Los grupos familiares que tengan un salario de $ 874.426 y $ 1.282.433 están comprendidos dentro del Rango II y recibirán una asignación de $ 38.094 mensuales por hijo.

Aquellos grupos familiares con ingresos entre $ 1.282.433,01 y $ 1.480.614, el monto de la asignación será de $ 23.040.

Los ingresos pertenecientes al Rango IV, es decir de $ 1.480.614,01 y $ 4.630.534, recibirán una asignación de $ 11.886.

Otros beneficios y quiénes no accederán

En tanto, la Asignación por Nacimiento será de $ 65.828, la Asignación por Adopción aumentará a $ 393.596, la Asignación por Matrimonio trepará $ 98.568, siempre que el Ingreso General Familiar (IGF) no supere los $ 4.630.534. La asignación Prenatal escalará $ 56.475 para los sectores que perciban menores haberes, con variaciones basadas en el ingreso familiar, descendiendo hasta $ 11.886 según el rango arriba explicitado.

La resolución del Gobierno además establece que los grupos familiares en los cuales una persona del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.315.267, quedarán excluidos del cobro de estas asignaciones. Lo mismo ocurre cuando suma de sus ingresos de los integrantes de la familia superen el límite máximo de ingresos establecido que es de $ 4.630.534.

