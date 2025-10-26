Así votaron Raúl Jalil, el “Gallo” Jalile, Fernando Monguillot, Adrián Brizuela y otros políticos de Catamarca

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, emitió su voto a las 9 en la escuela Mariano Moreno. El mandatario destacó que “hoy es un día de fiesta para la democracia, no solo en Catamarca”.

El exintendente y candidato a concejal de Valle Viejo, Gustavo Roque Jalile, emitió su sufragio en la Escuela María Emilia Azar.



El ministro de Gobierno y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Fernando Monguillot, sufragó en la Escuela Nº 271 de Villa Cubas.

El funcionario destacó que el acto eleccionario se cumple con absoluta normalidad y estimó en un 20% la concurrencia de electores.

El voto de Adrián Brizuela, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza.

El candidato a intendente de Los Altos, Félix Jere, emitió su sufragio en la Escuela N° 274 Gobernación de Neuquén de la localidad de Alijilán.

El jefe comunal de Saujil, Enzo Carrizo, sufragó en la Escuela N°392 de la localidad de Siján: “Deseo que tengamos una jornada tranquila, en paz y con respeto entre todos los vecinos”, remarcó.

El voto de Mauro Argañaraz, candidato a concejal por Fuerza Patria en Tinogasta.

El candidato a diputado nacional por Hacemos Renacer Catamarca, Víctor Quinteros, se mostró satisfecho por la amplia participación ciudadana y la normalidad con la que se desarrolla la jornada electoral en la provincia.

El voto de Juan Pablo Acevedo, candidato a diputado por La Libertad Avanza: “Te invito a que vayas a votar, ese es un derecho que nadie nos puede arrebatar. Es ahí donde nos tenemos que hacer escuchar, ese es nuestro gran compromiso si queremos que esto cambie”, expresó el joven dirigente en sus redes sociales.

El voto de Hugo Ávila, candidato a la reelección como diputado provincial.



Información en Desarrollo Permanente…















