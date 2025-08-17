Así será el dispositivo de seguridad para hoy domingo por la 4° fecha del Campeonato Catamarqueño de Rally

La División Seguridad en Espectáculos Deportivos, dependiente del Departamento Operaciones Policiales, despliega un dispositivo de seguridad por la “4° Fecha del Campeonato Catamarqueño de Rally” para este domingo, donde se correrá la segunda etapa.

A partir de horas 9:33, se llevarán a cabo las Pruebas Especiales N° 5 Estadio Bicentenario- República Dominicana.

Desde las 9:56, están previstas las Pruebas Especiales N° 6, Circuito Arroyo Fariñango.

A las 11:19, se iniciará la Prueba Especial N° 7, en el Estadio Bicentenario- República Dominicana.

A la hora 11:42, se desarrollará la Prueba Especial N° 8, en el Circuito Fariñango.

A las 13:05, se llevará a cabo la Prueba Especial N° 9, en el Estadio Bicentenario-República Dominicana.

Finalmente y a partir de horas 13:28, se llevará a cabo la Prueba Especial N° 10, en el Circuito Fariñango

Personal de Tránsito Municipal y de la Guardia Urbana interrumpirá el tránsito vehicular en las siguientes arterias:

●Avenidas Gobernador Arnoldo Aníbal Castillo y Fiesta del Poncho.

●Av. Ramón Recalde y calle María Varela de V.

●Avenidas Padre Santiago Sonzini y Fiesta del Poncho.

●Avenidas Autonomía de Catamarca y Padre Santiago Sonzini (Rotonda evitando el paso hacia zona del Estadio).

● Avenidas Autonomía de Catamarca y Gob. Arnoldo Aníbal Castillo (Rotonda evitando el paso hacia el Estadio).

●Avenidas México y Gob. Arnoldo Aníbal Castillo (Rotonda evitando el paso a la zona de los boliches del Alto Fariñango).

● Calle interna del Parque Adán Quiroga, detrás del boliche Veer.

●Avenidas Gob. Arnoldo Aníbal Castillo y Fiesta del Poncho.

●Av. Gob. Arnoldo Aníbal Castillo, a la altura del Club Hípico.

● Av. Los Terebintos y América Latina