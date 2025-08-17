Así será el dispositivo de seguridad para hoy domingo por la 4° fecha del Campeonato Catamarqueño de Rally

La División Seguridad en Espectáculos Deportivos, dependiente del Departamento Operaciones Policiales, despliega un dispositivo de seguridad por la “4° Fecha del Campeonato Catamarqueño de Rally” para este domingo, donde se correrá la segunda etapa.
A partir de horas 9:33, se llevarán a cabo las Pruebas Especiales N° 5 Estadio Bicentenario- República Dominicana.
Desde las 9:56, están previstas las Pruebas Especiales N° 6, Circuito Arroyo Fariñango.
A las 11:19, se iniciará la Prueba Especial N° 7, en el Estadio Bicentenario- República Dominicana.
A la hora 11:42, se desarrollará la Prueba Especial N° 8, en el Circuito Fariñango.
A las 13:05, se llevará a cabo la Prueba Especial N° 9, en el Estadio Bicentenario-República Dominicana.
Finalmente y a partir de horas 13:28, se llevará a cabo la Prueba Especial N° 10, en el Circuito Fariñango
Personal de Tránsito Municipal y de la Guardia Urbana interrumpirá el tránsito vehicular en las siguientes arterias:
●Avenidas Gobernador Arnoldo Aníbal Castillo y Fiesta del Poncho.
●Av. Ramón Recalde y calle María Varela de V.
●Avenidas Padre Santiago Sonzini y Fiesta del Poncho.
●Avenidas Autonomía de Catamarca y Padre Santiago Sonzini (Rotonda evitando el paso hacia zona del Estadio).
● Avenidas Autonomía de Catamarca y Gob. Arnoldo Aníbal Castillo (Rotonda evitando el paso hacia el Estadio).
●Avenidas México y Gob. Arnoldo Aníbal Castillo (Rotonda evitando el paso a la zona de los boliches del Alto Fariñango).
● Calle interna del Parque Adán Quiroga, detrás del boliche Veer.
●Avenidas Gob. Arnoldo Aníbal Castillo y Fiesta del Poncho.
●Av. Gob. Arnoldo Aníbal Castillo, a la altura del Club Hípico.
● Av. Los Terebintos y América Latina