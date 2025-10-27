Así quedará conformada la nueva Cámara de Diputados de Catamarca

Las elecciones legislativas provinciales en Catamarca ya conformaron el nuevo armado a partir del 10 de diciembre incluirá a una nueva fuerza política. La sorpresa la dio el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que obtuvo los votos necesarios para ingresar por primera vez en esta composición y conformar su propio bloque legislativo a partir del 10 de diciembre. Los cargos definitivos, están sujetos a la actualización de números escrutados.

Fuerza Patria

Juan Pablo Sánchez

María de los Ángeles Argerich

Eduardo César Andrada

Stella Beatriz Nieva

Jorge Exequiel Moreno

María de los Ángeles Herr

Rubén Damián Brizuela

Rosana Noemí Pereyra Reynoso

Pablo Nicolás Castro Moreno

Yanina Paola Luna

Germán Álvarez Scolamieri

La Libertad Avanza

Carlos Yebir Aibar Quintar

Rocío Valentina Reynoso

Francisco Manuel Monti

María Laura Quintero

Gabriel Mateo Manti

Alba Carolina Aguirre

Movimiento de Integración y Desarrollo (MID)

José Javier Galán

Sonia Beatriz Navarro

Somos Provincias Unidas

Luis Fadel

Alicia Paz de la Quintana