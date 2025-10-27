Así quedará conformada la nueva Cámara de Diputados de Catamarca

Las elecciones legislativas provinciales en Catamarca ya conformaron el nuevo armado a partir del 10 de diciembre incluirá a una nueva fuerza política. La sorpresa la dio el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que obtuvo los votos necesarios para ingresar por primera vez en esta composición y conformar su propio bloque legislativo a partir del 10 de diciembre. Los cargos definitivos, están sujetos a la actualización de números escrutados.
Fuerza Patria
María de los Ángeles Argerich
Eduardo César Andrada
Stella Beatriz Nieva
Jorge Exequiel Moreno
María de los Ángeles Herr
Rubén Damián Brizuela
Rosana Noemí Pereyra Reynoso
Pablo Nicolás Castro Moreno
Yanina Paola Luna
Germán Álvarez Scolamieri
La Libertad Avanza
Carlos Yebir Aibar Quintar
Rocío Valentina Reynoso
Francisco Manuel Monti
María Laura Quintero
Gabriel Mateo Manti
Alba Carolina Aguirre
Movimiento de Integración y Desarrollo (MID)
José Javier Galán
Sonia Beatriz Navarro
Somos Provincias Unidas
Luis Fadel
Alicia Paz de la Quintana