Así fue el impacto fatal de la camioneta de Vialidad de Catamarca contra una moto en La Rioja

La jornada de este viernes comenzó con profundo dolor en Aimogasta, luego de registrarse un grave accidente vial sobre la Ruta Nacional 60, en el tramo que une Aimogasta con Villa Mazán.

De acuerdo con los informes, el siniestro ocurrió cerca de las 6 de la mañana, cuando un hombre de aproximadamente 55 años que se desplazaba en motocicleta fue embestido por otro vehículo, perdiendo la vida de manera instantánea.

Personal policial, bomberos y equipos de emergencia trabajaron en el lugar para asistir la situación y realizar las pericias correspondientes. La zona permaneció parcialmente cortada mientras se desarrollaban las tareas de investigación.

El lamentable hecho generó consternación en toda la comunidad de Aimogasta, donde vecinos y allegados expresaron su pesar ante esta nueva tragedia vial que enluta a la región.